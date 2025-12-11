Edin Dzeko şaşkınlığı

Edin Dzeko şaşkınlığı
Yayınlanma:
Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Fiorentina’ya imza atan Edin Dzeko, Serie A’ya dönüşünde beklentileri karşılayamadı. İtalyan ekibinde Edin Dzeko depremi yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Serie A'ya giden Sarı Lacivertlilerin eski yıldızı Edin Dzeko İtalya'da şaşkınlık yarattı. Roma ve Inter dönemlerinin ardından yeniden Serie A’ya dönen Edin Dzeko, Fiorentina formasıyla istediğini bulamadı. 39 yaşındaki Bosnalı golcünün performansı eleştiri konusu olurken, ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Yıldız futbolcunun performansı İtalya'da şaşkınlık yarattı.

KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Fiorentina, geride kalan 14 haftada sadece 6 puan toplayabildi. Lig boyunca hiç galibiyet alamayan Viola, ligin dibine demir attı. Bu tablo, Dzeko’nun durumunu da belirsiz hale getirdi. Yıldız oyuncunun performansı beklentilerin çok altında kaldı.

dzeko1.jpg

Dzeko bu sezon Fiorentina formasıyla 15 maçta 564 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı yalnızca 2 gol kaydedebildi. Forvetteki verimsizlik, takımın hücumda yaşadığı sıkıntıların en önemli nedeni olarak gösteriliyor.

SÖZLEŞMESİ 1+1

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak opsiyon hakkının riske girdiği belirtiliyor. Kulübün gelecek planlamasında Dzeko’nun yer alıp almayacağı henüz net değil.

Edin Dzeko’nun Fiorentina’daki geleceği belirsizliğini koruyor. Ara transfer döneminde ayrılık ihtimali giderek güçlenirken, tecrübeli golcünün kariyerinde yeni bir sayfa açması gündemde.

