Edin Dzeko daha fazla dayanamadı

Fiorentina’nın AEK karşısında aldığı 1-0’lık yenilgi sonrası Edin Dzeko, İtalyan taraftarların protestosuna sert tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde haftanın maçları tamamlanırken, en çok konuşulan karşılaşmalardan biri Fiorentina - AEK mücadelesi oldu.

İtalya’da oynanan maçta konuk ekip AEK, Mijat Gacinovic’in 35. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Fiorentina taraftarları kötü gidişat nedeniyle oyuncuları ıslıklarla protesto ederken, sezon başında Fenerbahçe’den transfer edilen Edin Dzeko maç sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Dzeko maç sonu büyük üzüntü yaşadı

DZEKO DAYANAMADI: İSYAN ETTİ

Dzeko, taraftarların maç sırasında gösterdiği tepkiye karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:

Biz berbatız diyebiliriz, sorun değil. Kötü mü gidiyoruz? Evet, doğru.

Belki de bu formayı hak etmiyoruz? Tamam, belki de öyledir.

Ama evimde oynadığımda, her kaybettiğim topun ardından ıslıklanmak yerine taraftarın bana yardım etmesini isterim.

"MAÇIN SONUNDA YUHALAYIN"

Maçın sonunda bizi yuhalayabilirsiniz, sorun değil. Ancak maç sırasında taraftarlarımızdan daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Bu durumdan tek başımıza çıkmamız zor.

Dzeko, özellikle genç futbolcuların olumsuz atmosferden etkilendiğini vurguladı:

Yirmi yıllık kariyerimde her türlü stadyumda oynadım. Özellikle genç oyuncuların desteğe ihtiyacı var. Sahada olumlu bir söz işe yarar, kötü bir pas attığınızda bile tribünlerden alkışa ihtiyaç duyarsınız.

Negatif enerjiye kapılırsak bu iyi olmaz. Durmaktan, pas vermekten, hata yapmaktan korkarsınız ve her şey çok daha zorlaşır.

ZAMAN İSTEDİ

Takımın fiziksel olarak henüz en iyi durumda olmadığını kabul eden Dzeko, sabır çağrısı yaptı:

Üst üste iki veya üç pas yapamayız, bu normal değil. Bununla birlikte, her birimizin neyin yolunda gitmediğini anlaması gerekiyor.

Son iki haftadır devre arasında takım gerçekten iyi çalıştı. Çocuklar kendilerini çok daha iyi hissettiler, bunu Juve’ye karşı gördünüz. Zamana ihtiyacımız var, henüz en iyi halimizde değiliz.

Fiorentina’nın AEK karşısında aldığı mağlubiyet sonrası Edin Dzeko’nun taraftarlara yönelik sert çıkışı, İtalya’da gündem oldu.