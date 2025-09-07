Eda Erdem ve Melissa Vargas fırtınası

Eda Erdem ve Melissa Vargas fırtınası
Yayınlanma:
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda rüya takım açıklandı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Eda Erdem Dündar ile Melissa Vargas turnuvanın en iyileri olmaya başardı.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile karşı karşıya geldi.

SULTANLAR GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

İtalya'ya 3-2 kaybeden Filenin Sultanları, organizasyonda gümüş madalya kazandı.

Bu sonuçla Ay yıldızlılar, organizasyon tarihinde ilk kez gümüş madalya kazanmış oldu.

RÜYA TAKIM BELLİ OLDU!

Tayland'da düzenlenen turnuvada en değerli oyuncu ödülünü Alessia Orro kazandı ve aynı zamanda en iyi pasör seçildi.

En iyi smaçör ödülünü Brezilya'dan Gabi Guimaraes kazandı.

Japonya'dan Mayu Ishikawa da en iyi smaçör ödülünün sahibi oldu.

EDA ERDEM VE MELİSSA VARGAS FIRTINASI

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda açıklanan rüya takımda, en iyi orta oyuncu ödülü Eda Erdem Dündar ile Anna Danesi’ye verildi. Turnuvada en iyi pasör çaprazı seçilen isim ise Melissa Vargas oldu.

İtalya'dan Monica De Gennaro, en iyi libero ödülünü kazandı.

Turnuvanın en skorer oyuncusu ise Melissa Vargas oldu.

Melissa Vargas, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 152 sayı üretmeyi başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Spor
Eda Erdem: Üzgün değiliz
Eda Erdem: Üzgün değiliz
Filenin Sultanları finalde kaybetti: Yaşattığınız gurur yeter
Filenin Sultanları finalde kaybetti: Yaşattığınız gurur yeter