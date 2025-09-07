Eda Erdem ve Melissa Vargas fırtınası

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile karşı karşıya geldi.

SULTANLAR GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

İtalya'ya 3-2 kaybeden Filenin Sultanları, organizasyonda gümüş madalya kazandı.

Bu sonuçla Ay yıldızlılar, organizasyon tarihinde ilk kez gümüş madalya kazanmış oldu.

RÜYA TAKIM BELLİ OLDU!

Tayland'da düzenlenen turnuvada en değerli oyuncu ödülünü Alessia Orro kazandı ve aynı zamanda en iyi pasör seçildi.

En iyi smaçör ödülünü Brezilya'dan Gabi Guimaraes kazandı.

Japonya'dan Mayu Ishikawa da en iyi smaçör ödülünün sahibi oldu.

EDA ERDEM VE MELİSSA VARGAS FIRTINASI

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda açıklanan rüya takımda, en iyi orta oyuncu ödülü Eda Erdem Dündar ile Anna Danesi’ye verildi. Turnuvada en iyi pasör çaprazı seçilen isim ise Melissa Vargas oldu.

İtalya'dan Monica De Gennaro, en iyi libero ödülünü kazandı.

Turnuvanın en skorer oyuncusu ise Melissa Vargas oldu.

Melissa Vargas, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 152 sayı üretmeyi başardı.