Dursun Özbek'e geçmiş olsun ziyareti
Konyaspor Başkanı Ömer Atiker'den İstanbul çıkarması. Galatasaray'a sürpriz ziyaret.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, İstanbul temaslarını sürdürüyor.
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Atiker, dün Galatasaray Kulübü’nü ziyaret etti.

Ziyarette Atiker’e, Konyaspor İkinci Başkanı Celalettin Hakan Katırcı ve Başkan Vekili Lütfi Can Başaran eşlik etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yapılan görüşmede Türk futbolunun genel durumu ve iki kulübün güncel gelişmeleri üzerine sohbet edildi. Kısa süre önce operasyon geçiren Özbek’e geçmiş olsun dilekleri iletilirken, ziyaretin sonunda Atiker tarafından kendisine bir tablo hediye edildi.

Atiker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek ile hasbihal ettik" ifadelerini kullandı.

Konyaspor Başkanı Atiker’in İstanbul’daki temasları kapsamında Beşiktaş Kulübü’nü de ziyaret etmesi bekleniyor.

