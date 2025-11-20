Dursun Özbek seçim tarihini açıkladı

Yayınlanma:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Galatasaray’ın başarısı sevgi ikliminden kaynaklanıyor” dedi ve Sarı Kırmızılıların seçim tarihini açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk ve HT Spor ortak yayınında kulübün projelerini, geçmişini ve seçim sürecini anlattı.

Özbek, “Camia bize inandı, biz de etik değerleri ön planda tutarak sevgi iklimini yeşerttik” dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk ve HT Spor ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kulübün başarısının temelinde “sevgi iklimi” olduğunu vurgulayan Özbek, projelerden seçim sürecine kadar birçok konuda değerlendirme yaptı.

“Sevgi ikliminden kaynaklanıyor”

Bazı kesimler Galatasaray’da sevgi iklimi olur mu diye yorum yapmıştı. Zaman gösterdi ki, verdiğiniz sözleri tutarsanız camia size inanıyor.

Galatasaray bugün başarılı bir kulüp olarak ifade ediliyorsa, bu sevgi iklimini yeşertmemizden kaynaklanıyor.

“Hayatımda etkisi oldu”

Mütevazı bir ailede büyüdüğünü belirten Özbek, “Şebinkarahisar’ın bir köyünde doğdum. Babamı kaybetmenin hayatımda hep bir etkisi oldu” dedi.

“Bugün herkes proje peşinde”

Özbek, 2015-2016 yıllarında ortaya koydukları projelerin rakipler tarafından eleştirildiğini hatırlatarak, “O dönem ‘Galatasaray İnşaat, Galatasaray Emlak Şirketi’ gibi yorumlar yapılıyordu. Bugün ise herkes benzer projelerin peşinde” ifadelerini kullandı.

“Temeli 2014’e gidiyor”

“Faaliyet dışı gelirlerin önemini yıllardır vurguluyorum. Bugünkü projelerin temeli 2014’e dayanıyor” diyen Özbek, kulübün ekonomik sürdürülebilirliğine dikkat çekti.

SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI

Seçim süresini 3 yıldan 2 yıla indirdiklerini hatırlatan Özbek, “2026 Mayıs ayında seçimimiz var. Bu kararın ne kadar doğru olduğunu gördük. Diğer kulüpler de aynı yolu izliyor” açıklamasını yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

