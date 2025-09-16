Dursun Özbek Galatasaraylı futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi

Dursun Özbek Galatasaraylı futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi öncesi prim hamlesi geldi.

Galatasaray Yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi futbolculara motivasyon sağlayacak sürpriz bir karar aldı.
Sarı - Kırmızılılar, Devler Ligi’nde ilk 24’e kalma hedefi doğrultusunda, puan alınması halinde UEFA’dan gelecek gelirin yarısını oyunculara prim olarak dağıtacak.

Frankfurt Galatasaray maçına tartışmalı hakem: Bu skandalları çok konuşulduBu skandalları çok konuşuldu

18 Eylül Perşembe günü Almanya’da oynanacak Frankfurt karşılaşmasında Galatasaray’ın galip gelmesi durumunda kulüp kasasına 2.1 milyon euro girecek. Yönetim, bu tutarın 1 milyon 500 bin eurosunu futbolculara prim olarak dağıtma kararı aldı.

YARISI FUTBOLCULARA DAĞITILACAK

Sahadan beraberlikle ayrılması halinde ise UEFA’dan gelecek 700 bin euronun yarısı, yani 350 bin euro, yine oyunculara prim olarak verilecek. Bu uygulamanın yalnızca Frankfurt maçıyla sınırlı kalmayacağı, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki tüm maçlar için geçerli olacağı bildirildi.

galatasaray.jpg
Galatasaray Frankfurt maçının hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray Yönetimi, bu hamleyle hem oyuncuların motivasyonunu artırmayı hem de Avrupa arenasında kalıcı başarıyı hedefliyor.
Teknik Direktör Okan Buruk’un da bu kararı olumlu karşıladığı ve oyuncularla özel bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Frankfurt maçı öncesi müjde
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
Spor
Frankfurt Galatasaray maçına tartışmalı hakem: Bu skandalları çok konuşuldu
Frankfurt Galatasaray maçına tartışmalı hakem: Bu skandalları çok konuşuldu
Vali Masatlı'ya 31 numaralı Fenerbahçe forması
Vali Masatlı'ya 31 numaralı Fenerbahçe forması