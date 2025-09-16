Dursun Özbek Galatasaraylı futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi

Galatasaray Yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi futbolculara motivasyon sağlayacak sürpriz bir karar aldı.

Sarı - Kırmızılılar, Devler Ligi’nde ilk 24’e kalma hedefi doğrultusunda, puan alınması halinde UEFA’dan gelecek gelirin yarısını oyunculara prim olarak dağıtacak.

18 Eylül Perşembe günü Almanya’da oynanacak Frankfurt karşılaşmasında Galatasaray’ın galip gelmesi durumunda kulüp kasasına 2.1 milyon euro girecek. Yönetim, bu tutarın 1 milyon 500 bin eurosunu futbolculara prim olarak dağıtma kararı aldı.

YARISI FUTBOLCULARA DAĞITILACAK

Sahadan beraberlikle ayrılması halinde ise UEFA’dan gelecek 700 bin euronun yarısı, yani 350 bin euro, yine oyunculara prim olarak verilecek. Bu uygulamanın yalnızca Frankfurt maçıyla sınırlı kalmayacağı, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki tüm maçlar için geçerli olacağı bildirildi.

Galatasaray Frankfurt maçının hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray Yönetimi, bu hamleyle hem oyuncuların motivasyonunu artırmayı hem de Avrupa arenasında kalıcı başarıyı hedefliyor.

Teknik Direktör Okan Buruk’un da bu kararı olumlu karşıladığı ve oyuncularla özel bir toplantı yaptığı öğrenildi.