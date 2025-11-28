Dursun Özbek derbi için devreye girdi: Futbolcuları şaşkına çevirdi

Dursun Özbek derbi için devreye girdi: Futbolcuları şaşkına çevirdi
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi seferberlik ilan ederken, başkan Dursun Özbek'in kararı futbolcuları şaşkına çevirdi.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi seferberlik ilan edildi. Özellikle sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı kırmızılılar çare ararken, teknik direktör Dursun Özbek de devreye girdi.

Galatasaray'da Singo, Berkan sakatlıkları, Sallai, Eren ve Metehan da cezaları nedeniyle oynayamayacaklar.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiasıRıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası

Diğer sakat futbolcular ise Osimhen, Lemina, Yunus, Kaan ve Jakobs. Fanatik'teki habere göre teknik direktör Okan Buruk, özellikle Osimhen'in derbiye yetiştirilmesini istiyor. Buruk'un kadro planlamasını Osimhen, Lemina ve Kaan'dan gelecek habere göre yapacağı belirtildi.

DURSUN ÖZBEK'İN SÜRPRİZİ ŞAŞIRTTI

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de Fenerbahçe derbisi öncesi devreye girdiği ileri sürüldü.

2024/11/07/hbgs.jpgBuna göre Fenerbahçe derbisinde galibiyet primi Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi olacak. Sarı kırmızılı takımda Şampiyonlar Ligi'nin galibiyet primi 1 milyon euro olarak belirlenmişti. Fenerbahçe derbisinde de galibiyete aynı primin verileceğinin belirtilmesi futbolcuları şaşırtırken sevindirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

