Dursun Özbek: 15 Sadettin Saran: 1

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesinde ezeli rakipler arasında istatistikler dikkat çekiyor. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacak. İşte detaylar...

Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesiyle sarı - kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek 15. Fenerbahçe derbisini, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise ilk Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak.

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, başkan sıfatıyla ilk derbi heyecanını Beşiktaş deplasmanında yaşadı.

Ligin 11. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, Sadettin Saran da ilk derbisinde galibiyet mutluluğunu tattı.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray 11'ini açıkladıRıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray 11'ini açıkladı

Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı, ilk Galatasaray derbisini ise Kadıköy'de izleyecek. Sadettin Saran'ın göreve gelmesinin ardından Trendyol Süper Lig'de 7 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken, Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

DURSUN ÖZBEK 14'TE 6 YAPTI

Galatasaray Kulübünde 2 farklı dönemde başkanlık yaşayan Dursun Özbek, lig ve kupada 14 kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar görev yapan Özbek, bu dönemde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 Fenerbahçe derbisi gördü.

Galatasaray ligdeki müsabakalarda rakibine 2 kez kaybedip 3 kez de berabere kaldı. 2015-2016 sezonunda oynanan Türkiye Kupası finalinde ise Podolski'nin golüyle 1-0 kazanarak kupaya uzandı.

2022 yılının haziran ayında yeniden başkanlığa seçilen Özbek, ikinci döneminde 6 lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere 8 Fenerbahçe derbisine şahitlik etti. Bu süreçte, Süper Lig'deki 6 müsabakada sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 derbi zaferi kazandı. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa karşılaşması ise Fenerbahçe'nin ilk dakikada sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın hükmen 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

İki takım arasında oynanan son derbi ise Ziraat Türkiye Kupası maçıydı.

Dursun Özbek 15. Fenerbahçe derbisine çıkacak

Galatasaray, 2 Nisan 2025 tarihinde Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Osimhen'in golleriyle 2-1 kazanarak rakibini kupanın dışına itmişti.

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, toplam 14 Fenerbahçe derbisinde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu derbilerde sarı-kırmızılılar 3'ü hükmen galibiyette atılmak üzere 16 gol kaydederken, sarı-lacivertliler rakibine 7 golle karşılık verdi.

Galatasaray Kulübü başkanı olarak 14 Fenerbahçe derbisine tanık olan Dursun Özbek, bu derbileri Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un başkanlık dönemlerinde yaşamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, 15. derbisini Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran döneminde izleyecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

