2026 Dünya Kupası Kuzey - Orta Amerika Elemeleri Final Turu C Grubu’nda oynanan Nikaragua - Haiti karşılaşması, futbol dışı bir olayla gündeme geldi.

Estadio Nacional de Futbol’da oynanan mücadelede 28. dakikada yaşanan elektrik kesintisi, maça damgasını vurdu.

Dünya Kupası 1 yıl ertelenecek: FIFA'dan Ramazan ayarı

YAĞMUR YAĞINCA ELEKTRİKLER GİTTİ

Yoğun yağışın neden olduğu teknik arıza sonucu stadyum bir anda karanlığa gömüldü. Işıkların sönmesiyle birlikte oyun durdu ve yaklaşık bir saat boyunca sahada hiçbir hareket yaşanmadı. Tribünlerdeki taraftarlar ve oyuncular, belirsizlik içinde bekleyişe geçti.

İŞTE ELEKTİRKLERİN GİTTİ O ANLAR:

MAÇ 1 SAAT DURDU

Elektriklerin yeniden gelmesiyle birlikte maç kaldığı yerden devam etti. Uzun aranın ardından sahaya daha diri dönen Haiti, oyunun kontrolünü ele geçirdi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 GOLE MAL OLDU

Kesinti öncesi 1-0 önde olan ve fiziksel üstünlüğünü iyi kullanan konuk ekip, Nikaragua’yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

20 bin kişi karanlıkta kaldı

HAİTİ LİDER OLDU

Bu sonuçla Haiti, puanını 5’e yükselterek C Grubu’nda liderliğe yerleşti. Aynı puana sahip Honduras averajla ikinci sırada bulunurken, Kosta Rika 3 puanla üçüncü basamakta yer aldı. Nikaragua ise 1 puanla son sırada kaldı.

Elektrik kesintisiyle kesintiye uğrayan maç, Haiti’nin güçlü dönüşüyle tamamlandı.