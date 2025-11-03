Dorukhan Toköz 2 milyon 800 bin lira kazandı

Dorukhan Toköz 2 milyon 800 bin lira kazandı
Yayınlanma:
Trabzonspor'un eski futbolcusu Dorukhan Toköz'e 2 milyon 800 bin lira tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

Futbolcu Dorukhan Toköz, 2019'de Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a, 2021'de de Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Trabzonspor'da 3 sezon forma giyen Dorukhan, daha sonra Adana Demirspor'a, ardından da Eyüpspor'a geçmişti.

Şu anda Kayserispor'da forma giyen Dorukhan Toköz ile Trabzonspor arasındaki mali uyuşmazlık davasının sonuçlandığı belirtildi.

UÇK’nın 17 Nisan 2025’teki kararı sonrası Tahkim Kurulu'na taşınan dava, 61saat'in haberine göre karara bağlandı.

Dorukhan Toköz dayanamadı: Hemen paylaştıDorukhan Toköz dayanamadı: Hemen paylaştı

Habere göre Trabzonspor, Tahkim Kurulu kararı ile eski futbolcusu Dorukhan Toköz'e 2.8 milyon lira para ödeyecek.

TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞAMIŞTI

Dorukhan Toköz, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra katıldığı Trabzonspor'da başarılı bir dönem geçirmişti.

29 yaşındaki futbolcu, 2021-22 sezonunda şampiyon olan Trabzonspor'un kadrosundaydı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
Spor
"Beşiktaş için her şeyi yapmaya hazırım"
"Beşiktaş için her şeyi yapmaya hazırım"
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ı üzecek iddia
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ı üzecek iddia
Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Herkes bunu konuşuyor
Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Herkes bunu konuşuyor