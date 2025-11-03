Dorukhan Toköz 2 milyon 800 bin lira kazandı

Futbolcu Dorukhan Toköz, 2019'de Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a, 2021'de de Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Trabzonspor'da 3 sezon forma giyen Dorukhan, daha sonra Adana Demirspor'a, ardından da Eyüpspor'a geçmişti.

Şu anda Kayserispor'da forma giyen Dorukhan Toköz ile Trabzonspor arasındaki mali uyuşmazlık davasının sonuçlandığı belirtildi.

UÇK’nın 17 Nisan 2025’teki kararı sonrası Tahkim Kurulu'na taşınan dava, 61saat'in haberine göre karara bağlandı.

Dorukhan Toköz dayanamadı: Hemen paylaştı

Habere göre Trabzonspor, Tahkim Kurulu kararı ile eski futbolcusu Dorukhan Toköz'e 2.8 milyon lira para ödeyecek.

TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞAMIŞTI

Dorukhan Toköz, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra katıldığı Trabzonspor'da başarılı bir dönem geçirmişti.

29 yaşındaki futbolcu, 2021-22 sezonunda şampiyon olan Trabzonspor'un kadrosundaydı.