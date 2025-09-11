Domenico Tedesco ilk kararını yönetime bildirdi: Duyar duymaz havalara uçtu

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco iş başı yaptı. İtalyan teknik adam, sağlık kontrollerinin ardından takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı.

Sabah’ta çıkan habere göre takıma dair analizlerini yapan Domenico Tedesco, ilk kararını Fred için verdi.

FRED’İ DAHA ÖNDE OYNATACAK

Yıldız futbolcunun geride oynatılmasının hata olduğunu dile getiren Domenico Tedesco, oyuncuyu daha önde kullanacağını belirtti.

İlk karar Fred için çıktı

YÖNETİME BİLDİRDİ

Kararını yönetime de ileten Domenico Tedesco, "Fred'i rakip kaleye daha yakın kullanacağım çünkü şut tehdidi olan bir futbolcu” sözlerini sarf etti.

KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Fred’in de İtalyan teknik adamın bu kararını memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 5 gol ve 8 asist kaydetti.

