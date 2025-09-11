Domenico Tedesco ilk kararını yönetime bildirdi: Duyar duymaz havalara uçtu
Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, takımdaki ilk kararını Fred için verdi.
Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco iş başı yaptı. İtalyan teknik adam, sağlık kontrollerinin ardından takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı.
Sabah’ta çıkan habere göre takıma dair analizlerini yapan Domenico Tedesco, ilk kararını Fred için verdi.
FRED’İ DAHA ÖNDE OYNATACAK
Yıldız futbolcunun geride oynatılmasının hata olduğunu dile getiren Domenico Tedesco, oyuncuyu daha önde kullanacağını belirtti.
YÖNETİME BİLDİRDİ
Kararını yönetime de ileten Domenico Tedesco, "Fred'i rakip kaleye daha yakın kullanacağım çünkü şut tehdidi olan bir futbolcu” sözlerini sarf etti.
KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI
Fred’in de İtalyan teknik adamın bu kararını memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 5 gol ve 8 asist kaydetti.