Diyarbekirspor 4 futbolcusu ile anlaştı: İmzalar atıldı

Diyarbekirspor 4 futbolcusu ile anlaştı: İmzalar atıldı
Yayınlanma:
TFF 3. Lig’de mücadele eden Diyarbekirspor, yeni sezon öncesinde iç transferde dört futbolcusuyla yeniden anlaşma sağladı.

Diyarbekirspor, yeni sezon öncesi iç transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

whatsapp-image-2025-08-22-at-17-40-48-3.jpeg

4 FUTBOLCU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Kulüpten yapılan duyuruda, son iki sezondur yeşil-kırmızılı formayı terleten sol bek Mehmet Can Orhan’ın, 2025-2026 sezonunda da takımın önemli parçalarından biri olmaya devam edeceği açıklandı. Disiplini, oyun içindeki duruşu ve aidiyet duygusuyla takıma değer katan Orhan’ın yeni dönemde de ilk 11’in vazgeçilmezlerinden olacağı vurgulandı.

whatsapp-image-2025-08-22-at-17-40-48.jpeg

Forvet hattında ise Emrullah Sayar ile anlaşmaya varıldı. Kritik anlarda sahneye çıkarak attığı gollerle skora katkı sağlayan Sayar, yönetimle yapılan görüşmeler sonrası Diyarbekirspor ile yola devam etme kararı aldı.

whatsapp-image-2025-08-22-at-17-40-48-2.jpeg

Takımın tecrübeli isimlerinden kanat oyuncusu İlker Sayan da iç transferde “tamam” diyenler arasında yer aldı. Karakteri, disiplini ve istikrarlı performansıyla öne çıkan Sayan, yeni sezonda da taraftarların önünde yeşil-kırmızılı formayı giymeyi sürdürecek.

whatsapp-image-2025-08-22-at-17-40-47.jpeg

Öte yandan, kulübün gelecek için umut bağladığı genç yetenek Muhammed Eren de kadroda kalacak. 2005 doğumlu olmasına rağmen geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Eren, yönetimle yapılan görüşmelerin ardından 2025-2026 sezonunda da Diyarbekirspor’un oyuncu grubu içinde yer alacak.

''BİRLİKTE NİCE BAŞARILARA''

Diyarbekirspor yönetimi, yapılan anlaşmaları “Birlikte nice başarılara, birlikte yazılacak yeni hikâyelere” sözleriyle kamuoyuna duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

