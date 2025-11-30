Derbiyi kim kazanır? "Yasin Kol hata yapmazsa" diyerek açıkladı

Türkiye heyecan içinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisini bekliyor. Kadıköy Chobani Stadı'nda yarın akşam oynanacak dev maç öncesi çarpıcı bir iddia geldi. Milliyet Gazetesi yazarı Osman Şenher, derbiyi kazanacak tarafı "Yasin Kol hata yapmazsa" diyerek açıkladı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi olunca insanların gerilip strese girdiğini belirten Şenher, "Hakem hata yapmazsa iyi oynayan kazanır" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Şu an için Türkiye’nin en pahalı iki takımından tabii ki beklenti yüksek. Herkes iyi futbol bekliyor. Hak edenin kazanmasını istiyor. Ama kafalarda da büyük bir soru işareti var. Hakem bu iyi futbola ne kadar müsaade edecek düşüncesi, her iki takımın taraftarları arasında da ağırlık basıyor. Şu an için kendi sahasında oynayacak, sorunları daha az olan Fenerbahçe önde gibi dursa da, Galatasaray da uluslararası yıldızlara sahip, sorunları olsa da böyle büyük maçlarda etkili futbol oynuyor.

"YASİN KOL'UN YÜKÜ ÇOK AĞIR"

Kendini yere atan futbolcular, hakemi kandırmaya çalışan topçular, penaltıyı hak edenler ve etmeyenler... Bunlar her hafta yaşadığımız problemler. Maçın hakemleri bunun ne kadarına izin verecek? Biz derbiden sonra pozisyonları mı konuşacağız, oynanan futbolu mu? Yani bu maçta hakem Yasin Kol’un yükü çok ağır. Dilerim oyunu elinden kaçırmaz, adaletli düdük çalar. Fenerbahçe’nin de Galatasaray’ın da istedikleri bu."