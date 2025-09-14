Derbinin VAR hakemi açıklandı: Sürpriz tercih

Derbinin VAR hakemi açıklandı: Sürpriz tercih
Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

TFF'nin kararıyla mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek.

VAR KOLTUĞUNA DAVUT DAKUL ÇELİK OTURACAK

Karşılaşmaya artık sadece birkaç saat kalırken VAR hakemi de belli oldu. VAR koltuğuna Davut Dakul Çelik'in oturacağı duyuruldu.

Davut Dakul Çelik

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Çağlar, Brown, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Batagov, Arif, Zubkov, Folvarelli, Okay, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

