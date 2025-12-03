Derbideki inanılmaz olayı açıkladı: FIFA'ya gitsinler

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi geride kaldı ama yankıları hala sürüyor. Gazeteci Levent Tüzemen, derbideki inanılmaz olayı açıklarken, "FIFA'ya ve UEFA'ya gitsinler" tavsiyesinde bulundu.

Tüzemen'in Sabah'taki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- Okan Buruk, isyanında yerden göğe kadar haklı. Sadece Türkiye'de değil dünyada oynanan bütün derbilere baksak, 55. dakikadan itibaren 90+5'e kadarki 40 dakikada hiçbir kulübe faul çalınmamış örneğine tanık olamayız. Yasin Kol, tam 40 dakika göz göre göre faulleri çalmadı.

- 65'te Skriniar'ın Sara'nın ayağına basış şekli kimine göre kırmızı, kimine göre sarı olurdu ama kartsız geçmezdi. Yasin Beyefendi, faul bile çalmadı. 82'de aynı Skriniar, Sara'yı kendi ceza alanı önünde faulle durdurdu, sonra da dizi ile sertçe itekledi. Kartın rengi sarı olmalıydı. F.Bahçe kaptanı, maç boyunca Yasin Beyefendi tarafından kollandı ama aslında sahada bile kalmamalıydı. İkili mücadeleleri, faulleri G.Saray lehine çalması gerekirken sessiz kaldı.

"YASİN KOL'U ŞİKAYET ETMELİ"

- Öyle bir komik olay var ki... 45+7'de Archie Brown, Sane'nin ayağına bastı, karşılığı sarıydı ama Yasin Beyefendi 'maç bitti' dedi. Böyle komedi mi olur! Yetersiz, bilgisiz, TFF'den torpilli Yasin Beyefendi dünyaya rezil olacak kararlar verdi.

- G.Saray Başkanı Sayın Dursun Özbek ve yönetiminin TFF'ye gitmesini doğru buluyorum. Bir derbi maçında kötü bir hakem yönetimi ile G.Saray'ın fauller konusunda hakları çiğnendi. Özellikle Sara'ya yapılan hareketlere faul çalınmaması, Skriniar'ın sahada kalması skandaldı. Ama ben TFF'ye başvurunun yeterli olacağına inanmıyorum. Ne kadar şikâyet ederseniz edin, şikâyetleri TFF'nin bir kulağından girip bir kulağından çıkıyor. TFF Başkanı Sayın Hacıosmanoğlu bildiğini okuyor. G.Saray yönetimi büyük düşünmeli. Derbinin görüntülerini hem UEFA hakem komitesine hem de FIFA hakem komitesine götürmeli, Yasin Kol'u şikâyet etmeli.