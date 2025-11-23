Derbide kazanan Fenerbahçe

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. Haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe neye uğradığını şaşırdı: Her şey 15 dakikada oldu

KAZANAN FENERBAHÇE OPET

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler parkeden 75-71’lik skorla galip ayrılmayı başardı.

FIRAT OKUL’DAN TATSIZ BAŞLANGIÇ

Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, yeni başantrenörü Fırat Okul yönetiminde çıktığı ilk maçı kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, ligde üst üste ikinci kez mağlup oldu. Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise 6'da 6 yaparak yoluna yenilgisiz devam etti.

DETAYLAR

Hakemler: Önder Yılmaz, Berk Kurtulmuş, Burak Erkan

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 21, Ayşe Cora Yamaner 12, Derin Erdoğan 2, Juhasz 17, Kuier 7, Williams, Oblak 4, Gökşen Fitik 2, Elif Bayram 4, Sehernaz Çidal, Zeynep Gül 2

Fenerbahçe Opet: Olcay Çakır Turgut 4, Sevgi Uzun 2, McBride 19, Meesseman 6, Rupert 20, Gustafson 7, Alperi Onar 10, Allemand, McCovan 7, Tilbe Şenyürek

1. Periyot: 15-21

Devre: 29-42

3. Periyot: 51-57