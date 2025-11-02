Derbide ilk 11'ler belli oldu: Dev maçta sürpriz karar

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler açıklandı.

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

ALİ YILMAZ İLK KEZ DERBİ YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz, kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.

RAFA SILVA GERİ DÖNDÜ

Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, Tammy Abraham yerine El Bilal Toure'ye şans verdi. Yalçın ayrıca geçtiğimiz maç öncesinde performansını eleştirdiği Rafa Silva'yı ilk 11'e yazdı.

LEVENT YÜKSEL SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de ise teknik direktör Domenico Tedesco, Archie Brown yerine Levent Yüksel'e şans verdi.

İLK 11'LER

Derbinin başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. İşte ilk 11’ler:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, Cengiz, Toure.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Kerem, Asensio, En-Nesyri.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

