"Derbide 2 kırmızı 2 penaltıyı vermedi"
beIN Trio ekibi derbinin hakemi Ali Yılmaz'ı değerlendirirken 90 dakikada 2 penaltı ve 2 kırmızı kartın es geçildiği konusunda birleşti.
Süper Lig’de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası beIN Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları tek tek masaya yatırdı.
13. Dakika – Kerem Aktürkoğlu’nun düşüşü:
Üç yorumcu da Paulista’nın topla oynadığını ve pozisyonda penaltı olmadığını savundu.
Karar: Devam doğru.
13. Dakika – Oosterwolde’nin Rafa’ya müdahalesi:
Bahattin Duran: Dünyanın her yerinde net sarı kart.
Bülent Yıldırım: Oosterwolde’ye sorsak o bile kabul eder.
Karar: Sarı kart verilmeliydi.
16. Dakika – Toure’nin Skrinar’a müdahalesi:
Üç yorumcu da faul olduğunu belirtti.
Bülent Yıldırım: Bilerek bastıysa sarı kart.
Karar: Faul, kart duruma göre değerlendirilmeli.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN HAREKETİ:
Üç yorumcu da VAR müdahalesinin doğru olduğunu ve kırmızı kartın haklı olduğunu savundu.
Karar: Doğru kırmızı kart.
SERGEN YALÇIN'IN ATILMASI:
Su şişesine tekme attığı ve sahaya girdiği için ihraç kararı üç yorumcu tarafından da doğru bulundu.
Karar: Doğru kırmızı kart.
39. Dakika – Asensio’nun düşüşü:
Hafif temas olsa da ihlal olmadığı ve devam kararının doğru olduğu belirtildi.
Karar: Devam doğru.
39. Dakika – Levent’in Toure’ye müdahalesi:
Üç yorumcu da faul olduğunu net şekilde ifade etti.
Karar: Faul doğru.
40. Dakika – Tedesco’nun sarı kartı:
Bülent Yıldırım: Kural kitabına göre kırmızı olmalıydı.
Bahattin Duran: Kurallar tam uygulansa kulübeler boşalırdı.
Karar: Sarı kart yetersiz, kırmızı olmalıydı.
VAR ELEŞTİRİSİ
45+1. Dakika – Kerem Aktürkoğlu’nun ikinci düşüşü:
Üç yorumcu da pozisyonun net penaltı olduğunu savundu.
VAR’ın müdahale etmemesi eleştirildi.
Karar: Penaltı verilmeliydi.
PENALTI VE KIRMIZI KART
90+4. dakikada Duran'ın yerde kaldığı pozisyon:
Bahattin Duran: Ceza sahasında itme = penaltı.
Bülent Yıldırım: Penaltı ve kırmızı kart.
Deniz Çoban: Net penaltı, top mücadelesi yok.
Karar: Penaltı ve kırmızı kart verilmeliydi.