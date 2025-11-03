"Derbide 2 kırmızı 2 penaltıyı vermedi"

"Derbide 2 kırmızı 2 penaltıyı vermedi"
Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş'ın 2-0 öne geçtiği ancak 10 kişi kaldıktan sonra 3-2 mağlup bitirdiği Fenerbahçe derbisinde hakem tartışması dinmiyor.

beIN Trio ekibi derbinin hakemi Ali Yılmaz'ı değerlendirirken 90 dakikada 2 penaltı ve 2 kırmızı kartın es geçildiği konusunda birleşti.

2024/11/08/hbbjk.jpg

Süper Lig’de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası beIN Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları tek tek masaya yatırdı.

2024/11/08/hbfb.jpg
İşte öne çıkan pozisyonlar:

13. Dakika – Kerem Aktürkoğlu’nun düşüşü:

Üç yorumcu da Paulista’nın topla oynadığını ve pozisyonda penaltı olmadığını savundu.

Karar: Devam doğru.

13. Dakika – Oosterwolde’nin Rafa’ya müdahalesi:

Bahattin Duran: Dünyanın her yerinde net sarı kart.

Bülent Yıldırım: Oosterwolde’ye sorsak o bile kabul eder.

Karar: Sarı kart verilmeliydi.

16. Dakika – Toure’nin Skrinar’a müdahalesi:

Üç yorumcu da faul olduğunu belirtti.

Bülent Yıldırım: Bilerek bastıysa sarı kart.

Karar: Faul, kart duruma göre değerlendirilmeli.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN HAREKETİ:

Üç yorumcu da VAR müdahalesinin doğru olduğunu ve kırmızı kartın haklı olduğunu savundu.

Karar: Doğru kırmızı kart.

SERGEN YALÇIN'IN ATILMASI:

Su şişesine tekme attığı ve sahaya girdiği için ihraç kararı üç yorumcu tarafından da doğru bulundu.

Karar: Doğru kırmızı kart.

39. Dakika – Asensio’nun düşüşü:

Hafif temas olsa da ihlal olmadığı ve devam kararının doğru olduğu belirtildi.

Karar: Devam doğru.

aliyilmaz.webp
Ali Yılmaz'ın kararları tartışma yarattı

39. Dakika – Levent’in Toure’ye müdahalesi:

Üç yorumcu da faul olduğunu net şekilde ifade etti.

Karar: Faul doğru.

trio.jpg
beIN Trio ekibi: 2 kırmızı kart ve 2 penaltı verilmedi

40. Dakika – Tedesco’nun sarı kartı:

Bülent Yıldırım: Kural kitabına göre kırmızı olmalıydı.

Bahattin Duran: Kurallar tam uygulansa kulübeler boşalırdı.

Karar: Sarı kart yetersiz, kırmızı olmalıydı.

VAR ELEŞTİRİSİ

45+1. Dakika – Kerem Aktürkoğlu’nun ikinci düşüşü:

Üç yorumcu da pozisyonun net penaltı olduğunu savundu.

VAR’ın müdahale etmemesi eleştirildi.

Karar: Penaltı verilmeliydi.

PENALTI VE KIRMIZI KART

90+4. dakikada Duran'ın yerde kaldığı pozisyon:

Bahattin Duran: Ceza sahasında itme = penaltı.

Bülent Yıldırım: Penaltı ve kırmızı kart.

Deniz Çoban: Net penaltı, top mücadelesi yok.

Karar: Penaltı ve kırmızı kart verilmeliydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
Spor
"Beşiktaş için her şeyi yapmaya hazırım"
"Beşiktaş için her şeyi yapmaya hazırım"
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ı üzecek iddia
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ı üzecek iddia
Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Herkes bunu konuşuyor
Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Herkes bunu konuşuyor