"Derbide 2 kırmızı 2 penaltıyı vermedi"

beIN Trio ekibi derbinin hakemi Ali Yılmaz'ı değerlendirirken 90 dakikada 2 penaltı ve 2 kırmızı kartın es geçildiği konusunda birleşti.

Süper Lig’de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası beIN Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları tek tek masaya yatırdı.



İşte öne çıkan pozisyonlar:

13. Dakika – Kerem Aktürkoğlu’nun düşüşü:

Üç yorumcu da Paulista’nın topla oynadığını ve pozisyonda penaltı olmadığını savundu.

Karar: Devam doğru.

13. Dakika – Oosterwolde’nin Rafa’ya müdahalesi:

Bahattin Duran: Dünyanın her yerinde net sarı kart.

Bülent Yıldırım: Oosterwolde’ye sorsak o bile kabul eder.

Karar: Sarı kart verilmeliydi.

16. Dakika – Toure’nin Skrinar’a müdahalesi:

Üç yorumcu da faul olduğunu belirtti.

Bülent Yıldırım: Bilerek bastıysa sarı kart.

Karar: Faul, kart duruma göre değerlendirilmeli.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN HAREKETİ:

Üç yorumcu da VAR müdahalesinin doğru olduğunu ve kırmızı kartın haklı olduğunu savundu.

Karar: Doğru kırmızı kart.

SERGEN YALÇIN'IN ATILMASI:

Su şişesine tekme attığı ve sahaya girdiği için ihraç kararı üç yorumcu tarafından da doğru bulundu.

Karar: Doğru kırmızı kart.

39. Dakika – Asensio’nun düşüşü:

Hafif temas olsa da ihlal olmadığı ve devam kararının doğru olduğu belirtildi.

Karar: Devam doğru.

Ali Yılmaz'ın kararları tartışma yarattı

39. Dakika – Levent’in Toure’ye müdahalesi:

Üç yorumcu da faul olduğunu net şekilde ifade etti.

Karar: Faul doğru.

beIN Trio ekibi: 2 kırmızı kart ve 2 penaltı verilmedi

40. Dakika – Tedesco’nun sarı kartı:

Bülent Yıldırım: Kural kitabına göre kırmızı olmalıydı.

Bahattin Duran: Kurallar tam uygulansa kulübeler boşalırdı.

Karar: Sarı kart yetersiz, kırmızı olmalıydı.

VAR ELEŞTİRİSİ

45+1. Dakika – Kerem Aktürkoğlu’nun ikinci düşüşü:

Üç yorumcu da pozisyonun net penaltı olduğunu savundu.

VAR’ın müdahale etmemesi eleştirildi.

Karar: Penaltı verilmeliydi.

PENALTI VE KIRMIZI KART

90+4. dakikada Duran'ın yerde kaldığı pozisyon:

Bahattin Duran: Ceza sahasında itme = penaltı.

Bülent Yıldırım: Penaltı ve kırmızı kart.

Deniz Çoban: Net penaltı, top mücadelesi yok.

Karar: Penaltı ve kırmızı kart verilmeliydi.