Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan olay Galatasaray açıklaması

Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan olay Galatasaray açıklaması
Yayınlanma:
Çaykur Rizespor maçının ardından konuşan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray derbisi için gelen soruya yanıt verdi.

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Didi Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-lacivertliler geriden gelerek 5-2’lik skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrılan Fenerbahçe kafilesinde taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu’na yoğun ilgi gösterdi.

2024/11/08/hbfb.jpg

“İNŞALLAH GOL ATARIM”

Fotoğraf taleplerini kırmayan Kerem Aktürkoğlu’na Galatasaray derbisinde gol var mı” diye soruldu. Kerem Aktürkoğlu ise “inşallah” yanıtını verdi.

kerem-akturkoglu-893419.webp

DERBİ NE ZAMAN?

1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi saat 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren ismi açıkladı: Eleştirenlerin kulaklarını çınlattıFenerbahçe'ye galibiyeti getiren ismi açıkladı: Eleştirenlerin kulaklarını çınlattı

4 YIL GALATASARAY FORMASI GİYDİ

2020-2024 yılları arasında Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu önce Benfica’ya ardından da Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Spor
Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki
Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki
Tedesco devre arası soyunma odasında konuşulanları açıkladı
Tedesco devre arası soyunma odasında konuşulanları açıkladı