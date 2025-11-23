Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan olay Galatasaray açıklaması

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Didi Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-lacivertliler geriden gelerek 5-2’lik skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrılan Fenerbahçe kafilesinde taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu’na yoğun ilgi gösterdi.

“İNŞALLAH GOL ATARIM”

Fotoğraf taleplerini kırmayan Kerem Aktürkoğlu’na “Galatasaray derbisinde gol var mı” diye soruldu. Kerem Aktürkoğlu ise “inşallah” yanıtını verdi.

DERBİ NE ZAMAN?

1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi saat 20.00’de başlayacak.

4 YIL GALATASARAY FORMASI GİYDİ

2020-2024 yılları arasında Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu önce Benfica’ya ardından da Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.