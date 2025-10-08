Derbi için Yasin Kol'a verilen talimatı açıkladı: Skandal iddia

Yayınlanma:
Yorumcu Oğuz Altay, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin berabere bitmesi için Yasin Kol'a talimat verildiğini iddia etti.

Süper Lig’in 8. haftasında oynanan mücadelede Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan karşılaşma tarafların 1-1’lik beraberliği ile sona erdi.

“DERBİNİN BERABERE BİTİRİLMESİ İÇİN TALİMAT VERİLMİŞ”

Alınan sonuç her iki tarafı da memnun etmezken Oğuz Altay’dan çarpıcı bir iddia geldi. Oğuz Altay derbiye dair yaptığı yorumda "Derbinin hakemi Yasin Kol'a derbinin berabere bitirilmesi için talimat verilmiş. Bu bir duyumdur. Ayrıca kararlara bakın bunu görürsünüz” sözlerini sarf etti.

“10 KİŞİ KALINCA KONSANTRE OLDULAR”

Galatasaraylı futbolcuları da eleştiren Oğuz Altay, "Galatasaraylı futbolcular derbiyi çok hafife alarak başladı. Maçı stattan izledim parmak ucuyla topa dokundular. 10 kişi kaldıktan sonra konsantre olmaya başladılar. Ben Barış Alper Yılmaz hayranı bir insanım ama 3 kere topu ıskaladı. Davinson ve Singo yokken Beşiktaş'ın fişi çekmesi lazımdı. Rams Park'daki seyirci bile düşmüştü. Ama ben şu an gördüğümü söylüyorum. Bu Beşiktaş, Fenerbahçe'yi geçer ve ikinci bitirir ligi" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

