Derbi bitti: Fenerbahçe paylaştı: 2 avans!

Fenerbahçe'den derbi zaferi sonrası Beşiktaş'a jet gönderme: 2 avans 3te biter.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında nefes kesen derbide Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş’ı 3-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüşe imza attı.
Sarı-lacivertli ekip, bu zaferin ardından sosyal medya üzerinden ezeli rakibine göndermeli bir paylaşımda bulundu.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “2 avans 3’te biter” ifadeleri yer aldı.
Bu mesaj, Beşiktaş’ın maçta erken bulduğu iki gole rağmen galibiyeti koruyamamasına esprili bir gönderme dikkat çekti.
Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak taraftarlar arasında viral oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

