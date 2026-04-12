Deniz Çoban: Kırmızı kart olmalıydı
Yayınlanma:
Eski hakemler Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, Fenerbahçe’nin Kayserispor’u 4-0 yendiği maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasmanda Kayserispor’u 4-0 yenerek hata yapmadı.
Trio ekibi, Kayserispor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Eski hakemlerin yaptıkları yorumlar şu şekilde:

32. DAKİKADA GUENDOUZI’YE YAPILAN HAREKET KIRMIZI KART MI?

  • Bahattin Duran: Ben hakemin verdiği sarı karta katılmıyorum. Bu pozisyon topsuz oyunda şiddetli hareket. Kafayı gösterdi ve vurdu. Kafayı vurmanın şiddeti ölçülmez. Çok şiddetli bir darbe mi, hayır ama bu benim için şiddetli hareket.
  • Bülent Yıldırım: Pozisyon tartışmasız kırmızı kart. Bu bir şiddetli hareket, yüze yapılan bir hamle. Şiddetini ölçmeye gerek yok. Hakemin kurtulacağı tek nokta şu olurdu; ikisi birbirine alın alına yaklaşmış olsa ve birisi diğerini itse karşılıklı olduğu için bu eylem o zaman sarı karttan bahsedebiliriz.
  • Deniz Çoban: Hakem ittiğini düşündüğü için VAR buna karışamaz ama ben de sahada kırmızı kart olması gerektiğini düşünüyorum.

76. DAKİKA KAYSERİSPOR’UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

  • Bülent Yıldırım: Top burada Archie Brown'ın eline gelmiyor, takım arkadaşının (Kayserispor) kapalı olan eline geliyor. Yani devam.
  • Bahattin Duran: Bu top direkt olarak Archie Brown'ın eline gelseydi penaltıydı çünkü eli doğal konumda değil.
  • Deniz Çoban: Bence de şüphe yok pozisyonda.

85. DAKİKADA CARDOSO’NUN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

  • Bahattin Duran: Oosterwolde kontrolsüz bir şekilde bastıysa penaltı ve sarı kart olmalı ama o teması göremedim.
  • Deniz Çoban: Sanki normal adımlamasına kazara olmuş bir şey gibi duruyor. Hakemin buradaki kararına saygı duyarım ben.
  • Bülent Yıldırım: Oyuncu uzun bacaklı bir futbolcu. Destek ayağını yere basıyor. Bu bir kaza.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Spor
Bursaspor tek golle kazandı: Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
Bursaspor tek golle kazandı: Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
Arsene Wenger A Milli Takım'ı merakla bekliyor
Arsene Wenger A Milli Takım'ı merakla bekliyor
Kocaelispor'dan Galatasaray maçına saatler kala zehir gibi açıklama: Bedelini ödeteceğiz
Kocaelispor'dan Galatasaray maçına saatler kala zehir gibi açıklama: Bedelini ödeteceğiz