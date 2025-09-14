Deniz Çoban: Kırmızı kart doğru değil

Deniz Çoban: Kırmızı kart doğru değil
Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Beşiktaş-Başakşehir maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Beşiktaş-Başakşehir maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Deniz Çoban, yayıncı kuruluştaki Trio isimli programda eski hakemler Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım'la birlikte açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı Udokhai'nin sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili Bülent Yıldırım "Faul ve sarı kart doğru", Bahattin Duran "Sarı kart doğru" derken, Deniz Çoban şunları söyledi:

"Ofsayttaki oyuncunun orada olması bir şeyi değiştirmez. Her ne kadar üçlü defans karşısında olsa da net bir sarı kart. Karar doğru."

KIRMIZI KART KARARI

Başakşehirli Ba'nın ikinci sarı karttan kırmızı kartla atılmasıyla ilgili de Deniz Çoban "Karar doğru değil" dedi. Bahattin Duran da "Yanlış karar" derken, Bülent Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Sahada 2 tane top var hiçbir futbolcunun bu topu dışarı atmak gibi bir mecburiyeti yok karar yanlış. Asla kabul görmez."

Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kart için ise VAR müdahalesinin yanlış olduğu görüşünde birleşilirken Bahattin Duran, "Ben sarı karta yakınım" dedi.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı: Penaltı var mı kırmızı kart nedir?Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı: Penaltı var mı kırmızı kart nedir?

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu
Mustafa Çulcu: Hakem büyük hata yaptı
Mustafa Çulcu: Hakem büyük hata yaptı