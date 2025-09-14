Deniz Çoban: Kırmızı kart doğru değil

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Beşiktaş-Başakşehir maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Deniz Çoban, yayıncı kuruluştaki Trio isimli programda eski hakemler Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım'la birlikte açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı Udokhai'nin sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili Bülent Yıldırım "Faul ve sarı kart doğru", Bahattin Duran "Sarı kart doğru" derken, Deniz Çoban şunları söyledi:

"Ofsayttaki oyuncunun orada olması bir şeyi değiştirmez. Her ne kadar üçlü defans karşısında olsa da net bir sarı kart. Karar doğru."

KIRMIZI KART KARARI

Başakşehirli Ba'nın ikinci sarı karttan kırmızı kartla atılmasıyla ilgili de Deniz Çoban "Karar doğru değil" dedi. Bahattin Duran da "Yanlış karar" derken, Bülent Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Sahada 2 tane top var hiçbir futbolcunun bu topu dışarı atmak gibi bir mecburiyeti yok karar yanlış. Asla kabul görmez."

Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kart için ise VAR müdahalesinin yanlış olduğu görüşünde birleşilirken Bahattin Duran, "Ben sarı karta yakınım" dedi.

