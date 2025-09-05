Deniz Çoban: Kırmızı kart

Gürcistan - Türkiye maçı sonrası Deniz Çoban'dan hakem Davide Massa'ya övgü ve eleştiri geldi.

Dünya Kupası elemeleri E Grubu’nda oynanan Gürcistan - Türkiye karşılaşmasının ardından eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, FIFA kokartlı İtalyan hakem Davide Massa’nın performansını değerlendirdi.

Deniz Çoban, 10 yılı aşkın süredir uluslararası düzeyde görev yapan Davide Massa’nın karşılaşmayı genel hatlarıyla başarılı yönettiğini belirtti. “Oyun süresince kontrolü elinde tuttu, sarı kartlarını yerinde kullandı. Birkaç faul hatası dışında ciddi bir yanlış yapmadı” diyen Çoban, hakemin genel performansını olumlu buldu.

"KIRMIZI KART"

Maçın 70. dakikasında yaşanan pozisyon ise VAR müdahalesiyle gündeme geldi. Barış Alper’in rakibine yaptığı sert müdahale ilk anda hakem tarafından değerlendirilmedi. Ancak VAR devreye girerek Massa’yı pozisyonu izlemeye davet etti. İzleme sonrası Barış Alper’e kırmızı kart gösterildi. Çoban, bu kararın doğru olduğunu vurgulayarak, “VAR yerinde müdahale etti, hakem de doğru bir kırmızı kart çıkardı” dedi.

Deniz Çoban’ın yorumunda dikkat çeken bir diğer nokta ise VAR sisteminin etkinliği oldu. Özellikle kritik pozisyonlarda doğru kararların çıkmasında VAR’ın rolünü hatırlatan Çoban, hakem Massa’nın performansının zaman zaman düştüğünü eleştirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

