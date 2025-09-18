Deniz Çoban: 2 net penaltı var

Deniz Çoban: 2 net penaltı var
Yayınlanma:
Eski hakem Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki pozisyonları değerlendirdi.

Eski hakem Deniz Çoban, Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Pozisyonlar ve yorumları şöyle:

- EN NESYRİ'NİN 6B DAKİKADA PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Ben devam kararını doğru buluyorum.

- BROWN'UN RAKİBİNE MÜDAHALESİ

Faul olduğu net. Bu bir itme. Bu bir faul. Yardımcı hakemin de yardımını beklerim. Topa bakıyor, gözü orada. Cihan Aydın'ın bugün en önemli hatası, buralara çok girerdi, kontrataklarda kendini göstermek için koştu. Oyun normal seyrederken buralara yaklaşmadı. Archie bilmeden, istemsiz bastıysa faul zaten. İstemli bile yapmış olsa bir kırmızı kartta şiddet, acımasızlık, gaddarlık lazım. Eğer bunu kafaya yüze yapsa, acımasızlık aramayız ama burada aramamamız gerekiyor. Bu pozisyonda bunların hiçbiri yok. Basacağını hissettiği anda diğer ayağına ağırlığını veriyor.

- FENERBAHÇENİN KAZANDIĞI PENALTI

Deniz Çoban: Şüphe götürmez derecede net bir penaltı. Hakemin vermesi gereken bir penaltı.

- FENERBAHÇENİN İKİNCİ GOLÜNDEN ÖNCE FAUL VAR MI?

Deniz Çoban: En-Nesyri dengesini kaybettiğini fark etti. Geri geri gelirken çarpışmanın etkisini azaltmak için etkiyi azalttı. Dengeyi bozan Ümit Akdağ. En-Nesyri'nin dengesini bozdu ve Aliti'ye temas etti En-Nesyri. Faul yok golde.

- FENERBAHÇE'NİN ELLE OYNAMA BEKLEDİĞİ POZİSYON DOĞRU MU?

İki tane net penaltı var. İlki de ikincisi de net. İkisine de VAR müdahalesi gerekir. Birine bakarken diğerini kontrolden kaçırdı mı acaba?

İzahı olmayan bir pozisyon. Hadergjonaj, Oosterwolde'nin tüm hareketlerini kıstıracak şekilde yere itmiş. Oosterwolde'nin Hadergjonaj'a hareketi de yok. Arkadan gelip topa bakmadan, topla ilgisi olmadan sarılıp yere düşürdü. En temiz tabirle, en basit tabirle dikkatsiz davranma. Yere yatırıp oyun dışına attı.

Mustafa Çulcu: Çok bariz penaltıMustafa Çulcu: Çok bariz penaltı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Spor
Mourinho suçlaması: Yapının kralını kurdun
Mourinho suçlaması: Yapının kralını kurdun
İspanya'dan Dünya Kupası resti: İsrail varsa biz yokuz
İspanya'dan Dünya Kupası resti: İsrail varsa biz yokuz
Yüksekova Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor: Tarihi maç Şemdinli'de
Yüksekova Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor: Tarihi maç Şemdinli'de