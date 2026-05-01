Demir Ege gol attı Braga Beşiktaş Park'ın kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Demir Ege'nin gol attığı maçta Braga, finalin oynanacağı Beşiktaş Park'ın kapısını araladı. Braga, Freiburg'u 2-1 yenerek rövanş için avantaj sağladı.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında eski Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz sahneye çıktı. Demir Ege'nin takımı Braga, kendi sahasındaki maçta Almanya'nın Freiburg takımını 2-1 yendi ve İstanbul Beşiktaş Park'ta oynanacak final için avantaj sağladı.

Portekiz ekibinin gollerini 8. dakikada milli futbolcu Demir Ege Tıknaz ve 90+2. dakikada Mario Dorgeles attı. Freiburg'un golü ise 16. dakikada Vincenzo Grifo'dan geldi.

NOTTINGHAM TEK GOLLE KAZANDI

İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest, evinde Aston Villa'yı 71. dakikada Chris Wood'un penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmaların rövanşları, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Avrupa Ligi final maçı ise 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak. (AA)

