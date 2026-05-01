Arda Turan tarihe geçtiği maçta başaramadı

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı, UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında İngiliz ekibi Crystal Palace'a 3-1 yenildi.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya'nın Krakow kentindeki Henryk Reyman Stadı'nda oynanan maçın daha 1. dakikasında Crystal Palace, Ismaila Sarr'la öne geçti.

Shakhtar Donetsk, 47. dakikada Oleh Ocheretko ile eşitliği sağladı. Ancak 58. dakikada Daichi Kamada ve 84. dakikada Jörgen Strand Larsen'in golleriyle İngiliz takımı sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Arda Turan, bir UEFA turnuvasında yabancı takımın başında yarı final maçına çıkan ilk Türk teknik adam oldu. Ayrıca Arda Turan, UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takıma yarı final oynatan 5. Türk teknik direktör olmayı başardı.

RAYO VALLECANO 1-0 KAZANDI

Gecenin diğer yarı final maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımı, Vallecas Stadı'nda ağırladığı Fransa ekibi Strasbourg'u 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, 54. dakikada Alemao'nun attığı golle kazanarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Konferans Ligi'nde karşılaşmaların rövanşları, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Konferans Ligi final maçı ise 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak. (AA)