David Hubert: Galatasaray'ın seviyesi çok yüksek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

Yarın oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray Union Saint-Gilloise maçına hazır

Union Saint Gilloise teknik direktörü David Hubert, maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Belçikalı teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Geçen sene Fenerbahçe'ye karşı oynamıştık. Bu yüzden atmosferi aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Galatasaray stadındaki atmosferinin çok daha ateşli olduğunu duyduk. Buna göre hazırlandık. Atmosferin kendi oyuncularımı yukarı çekmesini bekliyorum."

"Galatasaray'ın seviyesi çok yüksek. Çok çok büyük bir takım. 9 puan aldılar. Liverpool'u yendiler. Eksikleri olsa bile bunu kapatabilecek seviyede kaliteli kadroları var."

"Victor Osimhen yoksa Barış Alper Yılmaz var. Mauro Icardi var. Leroy Sane var. Dolayısıyla Galatasaray'da durdurmamız gereken başka oyuncular var."