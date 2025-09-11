Salomon Cappadocia Ultra-Trail'e destek

Corendon Airlines, dünyaca ünlü atletlere, Türkiye’den birçok koşucuya ev sahipliği yapan ve dünyanın en prestijli patika koşularından biri olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail’e co-sponsorluğunu 2021 yılından bu yana sürdürüyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail’in 119K, 63K, 38K ve 14K parkurlarında peribacalarının çevresinde, tarihle iç içe koşma imkânı sunan organizasyona yerli-yabancı binlerce sporcuya ev sahipliği yapacak.

Corendon Airlines, Hannover, Düsseldorf, Köln, Nürnberg ve Rotterdam destinasyonlarından Kayseri’ye direkt uçuşları ile organizasyona destek olurken sponsorluk desteğini çok boyutlu olarak kurguluyor.

KOŞU HEYECANI CORENDON AIRLINES İSTASYONU'NDA

Corendon Airlines, parkurdaki ihtiyaçlarını karşılamak ve mola vermek isteyenlere özel bir istasyonla ev sahipliği yapacak.

Bölge halkından çok sayıda kişiyi ve yüzlerce sporcuyu hafta sonu EXPO Alanı’ndaki standında karşılayacak Corendon Airlines, organizasyon için hazırladığı özel balonla da fark yaratacak. Bu balon, hem yarışçılara eşlik edecek hem de yarışı gökyüzünden izleme deneyimi sunacak.

17-19 Ekim 2025 tarihlerinde on ikinci kez gerçekleştirilecek organizasyon, Corendon Airlines, Hannover, Düsseldorf, Köln, Nürnberg ve Rotterdam’dan Kayseri Havalimanı’na sunduğu direkt uçuşlarla katılımcı sayısının artmasına imkân tanıyor. Corendon Airlines ağı içinde stratejik bir destinasyon olan Kayseri, dünyanın önde gelen atletleri için Kapadokya’ya ulaşımda kilit bir nokta haline gelerek spor turizminin gelişimine katkı sağlıyor.

TEAM CORENDON KOŞU EKİBİ DE KAPADOKYA'DA YARIŞACAK

On yıl önce kurulan ve 60 Corendon Airlines çalışanının yer aldığı Team Corendon koşu ekibi de Kapadokya’nın parkurunda yarışacak.

CORENDON'DAN SÜRPRİZ HEDİYELER SPORCULARI BEKLİYOR

Corendon Airlines Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de dereceye giren sporcuları hediyelerle taçlandıracak. 119 km’de ilk 3’e giren kadın ve erkek sporcular sırasıyla dilediği lokasyona çift yön uçak bileti, Corendon Turizm Grubu bünyesinde yer alan alan Corendon Hotels & Resorts markası altında Corendon Playa Kemer’de 2 gece çift kişilik konaklama ve Grand Park Lara’da 2 gece çift kişilik konaklama imkanına sahip olacak.

PARKURLARIN TANINAN YÜZLERİ KAPADOKYA'DA

Uluslararası maraton ve yol koşularında yer alan Ece Vahapoğlu, Türkiye’nin ilk profesyonel kadın triatlon sporcularından Bahar Saygılı ve “triatlet-youtuber” kimliğiyle sporu görsel içeriklerle geniş kitlelere ulaştıran Fatih Topçu da Team Corendon ekibinin yanı sıra Corendon Airlines ile parkurda yerini alacak.

CORENDON AIRLINES'IN DESTEKLEDİĞİ KULÜPLER, TAKIMLAR VE ETKİNLİKLER

Corendon Airlines geçmişten bugüne, patika koşusu yarışları Salomon Cappadocia Ultra-Trail ile birlikte yurt içi ve yurt dışında Anadolu Efes Spor Kulübü, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Fraport TAV Antalyaspor / Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu, Corendon Alanyaspor, Hullcity Futbol Takımı, Górnik Zabrze Futbol Kulübü, Polonya Golf Birliği, FC. Nurnberg Futbol Takımı, Bike Aid Bisiklet Takımı, Türk Korfbol Milli Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Altınordu Futbol Kulübü, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İTÜ Basketbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon-Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı, DEÜ Solaris Güneş Arabaları Ekibi, Corendon Airlines Open, Corendon Sports Open tekerlekli sandalye tenisi turnuvaları, Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, Tour of Antalya ve Nirvana Gran Fondo Bisiklet yarışına sponsorluk desteği vermişti.