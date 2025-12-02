Çaykur Rizespor'da operasyon: Yeni hoca belli oldu

Çaykur Rizespor'da Kayserispor yenilgisi sonrası teknik direktör İlhan Palut, görevinden istifa etmişti.

Palut'un ayrılmasının ardından takımın başına Abdullah Avcı'nın getirileceği ileri sürülmüştü.

Ancak Rize'nin Sesi'ndeki habere göre Abdullah Avcı iddiası gerçek çıkmadı ve Çaykur Rizespor'un Konyaspor'dan ayrılan Recep Uçar'la anlaştığı belirtildi.

PENDİKSPOR MAÇINDAN SONRA BAŞLAYACAK

Haberde Pendikspor'la oynanacak kupa maçına takımı altyapının hocası Ekrem Dil'in çıkaracağı, Recep Uçar'ın ise çarşamba günü göreve başlayacağı ifade edildi.

50 yaşındaki Recep Uçar, son olarak Konyaspor'da çalıştı. Uçar, daha önce de Kayserispor ve Ümraniyespor'da görev yaptı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de bu sezon 14 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 6 maçtan mağlup ayrıldı. Bu maçlarda 16 gol atıp 22 gol yiyen Karadeniz temsilcisi ligde 14. sırada bulunuyor.