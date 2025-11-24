Çaykur Rize Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarını açıkladı: Skora etki etti

Çaykur Rize Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarını açıkladı: Skora etki etti
Yayınlanma:
Eski hakem Deniz Çoban, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının hakemi Çağdaş Altay'ın hatalarıyla maçın skoruna etki ettiğini ileri sürdü.

Eski hakem Deniz Çoban, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının hakemi Çağdaş Altay'ın kritik hatalara imza attığını belirtti.

Çoban, Fanatik'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Çulcu: Skandal!Mustafa Çulcu: Skandal!

"Maçın ardından en çok konuşulan konulardan biri yine hakem performansı oldu. Çağdaş Altay, bu maçta skor üzerinde etkili olabilecek kritik hatalara imza attı. Hakemin faul ve kart standardındaki dengesizlik, kritik pozisyonlarda hatalı kararları ve pozisyon analizindeki eksiklikleri maça damga vurdu. Hakem performans olarak vasatın altında kaldı.

avrupa-2025-11-24t115508-087.jpg

"KIRMIZI KART HATALIYDI"

Maçın henüz 6. dakikasında Rizespor’un attığı ilk gol öncesi Fred ile Buljubasic arasındaki mücadelede Fenerbahçe lehine faul kararı çıkması bence daha doğru olurdu. Burada iki oyuncu arasında adil bir mücadele yoktu. 14. dakikada Fred’in doğal konumda olan koluna çarpan topta elle oynama kararı verilmesi, ardından gelen ikinci golle birlikte maçın dengesini Rizespor lehine değiştirdi. Bu elle oynama kararı yanlıştı.

2024/11/08/hbfb.jpgKart uygulamalarında da ciddi tutarsızlıklar gözlendi. 11. dakikada Papanikolaou’nun Duran’ın ayağına basmasına ne faul kararı ne de kart çıktı. 47. dakikada Samet’in faul yapmadığı pozisyonda hem düdük hem de itirazdan sarı kart çıkması, hakemin disiplini uygulamalarında zayıf kaldığını gösterdi. 50. dakikada İsmail’in Hojer’e müdahalesine çıkan sarı kart doğruydu. Ancak 63. dakikada Laci’nin ikinci sarı karttan atılması oldukça tartışmalıydı. Faul, kontrolsüz değildi ve pozisyon umut vadeden atak tanımına uymuyordu. Bu kırmızı kart bence hatalıydı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Spor
Guardiola affını istedi
Guardiola affını istedi
Sergen Yalçın izin vermedi: Çalışmalar başladı
Sergen Yalçın izin vermedi: Çalışmalar başladı
Fenerbahçe vakit kaybetmeden başladı
Fenerbahçe vakit kaybetmeden başladı