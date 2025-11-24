Çaykur Rize Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarını açıkladı: Skora etki etti

Eski hakem Deniz Çoban, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının hakemi Çağdaş Altay'ın kritik hatalara imza attığını belirtti.

Çoban, Fanatik'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Çulcu: Skandal!

"Maçın ardından en çok konuşulan konulardan biri yine hakem performansı oldu. Çağdaş Altay, bu maçta skor üzerinde etkili olabilecek kritik hatalara imza attı. Hakemin faul ve kart standardındaki dengesizlik, kritik pozisyonlarda hatalı kararları ve pozisyon analizindeki eksiklikleri maça damga vurdu. Hakem performans olarak vasatın altında kaldı.

"KIRMIZI KART HATALIYDI"

Maçın henüz 6. dakikasında Rizespor’un attığı ilk gol öncesi Fred ile Buljubasic arasındaki mücadelede Fenerbahçe lehine faul kararı çıkması bence daha doğru olurdu. Burada iki oyuncu arasında adil bir mücadele yoktu. 14. dakikada Fred’in doğal konumda olan koluna çarpan topta elle oynama kararı verilmesi, ardından gelen ikinci golle birlikte maçın dengesini Rizespor lehine değiştirdi. Bu elle oynama kararı yanlıştı.

Kart uygulamalarında da ciddi tutarsızlıklar gözlendi. 11. dakikada Papanikolaou’nun Duran’ın ayağına basmasına ne faul kararı ne de kart çıktı. 47. dakikada Samet’in faul yapmadığı pozisyonda hem düdük hem de itirazdan sarı kart çıkması, hakemin disiplini uygulamalarında zayıf kaldığını gösterdi. 50. dakikada İsmail’in Hojer’e müdahalesine çıkan sarı kart doğruydu. Ancak 63. dakikada Laci’nin ikinci sarı karttan atılması oldukça tartışmalıydı. Faul, kontrolsüz değildi ve pozisyon umut vadeden atak tanımına uymuyordu. Bu kırmızı kart bence hatalıydı."