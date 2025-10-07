Cansu Çetin kupayla başladı

Yayınlanma:
Portekiz'in Benfica takımında forma giyen voleybolcu Cansu Çetin, sezona kupayla başladı.

Portekiz'de Cansu Çetin'in forma giydiği Benfica Kadın Voleybol Takımı yeni sezona kupayla başladı.

Cansu Çetin'li Benfica, geçen sezonu Portekiz Süper Kupası ve Portekiz Ligi şampiyonluklarıyla tamamlamıştı.

Benfica, yeni sezon öncesi Portekiz Süper Kupası'nı bir kez daha kazandı. Benfica, Sporting CP'yi 3-0 yendi. Maçın setleri 25-21, 25-14 ve 25-18 bitti.

PORTEKİZ'DE 3. KUPASINI ALDI

whatsapp-image-2025-10-07-at-16-41-28.jpeg

whatsapp-image-2025-10-07-at-16-40-57.jpeg

Cansu Çetin böylece Benfica'da 3 kupa kazanmış oldu.

32 yaşındaki Cansu Çetin, Eczacıbaşı'nda başladığı kariyerinde Sarıyer Belediyespor, Beşiktaş, VakıfBank, Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giydi.

Fenerbahçe'den geçen sezon başı ayrılan 1.81 boyundaki smaçör, Benfica'ya transfer oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

