Caner Erkin'in cezası belli oldu

Yayınlanma:
Sakaryaspor yıldız futbolcusu Caner Erkin'i kadro dışı bıraktı.

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Pendikspor’a 4-1 mağlup olan Sakaryaspor’da, saha içinde yaşanan gerginlik kulüp yönetimini harekete geçirdi.
Takım kaptanı Caner Erkin’in, maç sırasında takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat atması sonrası iki oyuncu kadro dışı bırakıldı.

TOPLANTIDAN KARAR ÇIKTI

Sakaryaspor’un Pendikspor karşısında aldığı ağır yenilgi, saha içindeki disiplinsizlikle birleşince yönetim kurulu olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Maçın 76. dakikasında hakem Burak Demirkıran tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Caner Erkin’in, takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat atması kulüp içinde büyük tepkiyle karşılandı.

YÖNETİM AÇIKLADI

Sakaryaspor Yönetim Kurulu, olayın ardından yaptığı açıklamada, kulübün temel değerlerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Sakaryaspor, yalnızca sahada kazandığı zaferlerle değil; benimsediği ahlaki değerler, saygı ve kardeşlik kültürüyle de Türk futbolunun en önemli camialarından biridir.
Hiçbir bireysel davranış, takım bütünlüğümüzün ve kulüp kültürümüzün önüne geçemez.

Açıklamada, Caner Erkin ve Burak Altıparmak’ın centilmenlik dışı tutumları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Kulüp, bu tür davranışlara karşı kararlı duruşunu sürdüreceğini belirtti.

Yönetim, Sakaryaspor armasını taşıyan her oyuncunun saha içinde ve dışında kulübün şanına yakışır şekilde davranması gerektiğini vurgularken, “Bu köklü tarihe gölge düşürecek her türlü davranışa karşı net ve kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz” ifadeleriyle camiaya birlik mesajı verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

