Caner Erkin affını istedi

Sakaryaspor'da takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atan ve kadro dışı kalan Caner Erkin, yaptığı açıklama ile özür diledi.

Sakaryaspor, 1. Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Pendikspor'a 4-1 mağlup oldu.

Mücadeleye Caner Erkin'in yaptığı hareket damga vurdu.

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI

Caner Erkin, maçta takım arkadaşı Burak Altıparmak ile gerginlik yaşadı ve tokat attı.

KADRO DIŞI KALDILAR

Daha sonra savunması alınan Caner Erkin ile Burak Altıparmak, teknik heyet ve yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.

CANER ERKİN ÖZÜR DİLEDİ

Kadro dışı bırakılan Caner Erkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Caner Erkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Sakaryaspor camiası, dün oynadığımız Pendikspor karşılaşmasında takım arkadaşım ile yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğumu başta kıymetli Sakaryaspor camiası olmak üzere tüm futbolseverlere belirtmek isterim.

Sakaryaspor gibi köklü bir camiaya transfer olduğum günden bu yana hem saha içinde hem saha dışında elimden gelen tüm çabayı göstererek yalnızca başarıya odaklandım.

Takım arkadaşım Burak Altıparmak'ın girdiği bir pozisyon sonrasında maçı kazanma hırsıyla kendisine pas vermediği için sitemkar bir şekilde tepki gösterdim.

Bu söylemimin ardından şahsıma yönelik hakaretlerde bulunması ve korner atışını kullanmaya giderken de sözlerine devam etmesi üzerine döndüğümde kafa kafaya gelerek küfür etmesi neticesi bana ve kariyerime yakışmayan bir eylemde bulundum.

Takım kaptanı olarak böyle bir tartışmanın bu noktaya gelmesine izin vermemem ve maç içerisinde bu sebeple takımımı yalnız bırakmamam gerekirdi.

Bunun için en başta camiamızdan ardından tüm futbolseverlerden özür diliyorum.

Sakaryaspor'un başarısı ve sezon sonunda hak ettiği yerde olması için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim."

