Can Uzun Almanya'yı akrıştırdı

Yayınlanma:
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt’un Galatasaray’ı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada sahneye çıkan Can Uzun, attığı şık golle sadece skora değil, Avrupa futbol gündemine de damga vurdu.

Almanya'da Can Uzun fırtınası yaşanıyor. 19 yaşındaki yıldızın performansı kadar, Türk Milli Takımı’nı tercih etmesi de Almanya basınında geniş yankı buldu.

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, Can Uzun’un Türkiye’yi tercih etmesini “Alman futbolu için kayıp” olarak nitelendirdi. Haberde, Almanya Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Rudi Völler’in genç yıldızı ikna etmek için evine kadar gittiği ancak başarılı olamadığı vurgulandı.

Ali Koç ve Sadettin Saran seçim öncesi karşılaştıAli Koç ve Sadettin Saran seçim öncesi karşılaştı

Gazete, “Can Uzun, Galatasaray’da varlık gösteremeyen Leroy Sane’den çok daha faydalı olurdu” ifadeleriyle dikkat çekti.

GEÇ KALINDI

Alman basını, Can Uzun’un yeteneklerinin uzun süredir bilindiğini ancak federasyonun geç harekete geçtiğini yazdı. Genç oyuncunun gelişimi yakından takip edilmesine rağmen, milli takım için somut adımların geç atılması eleştiri konusu oldu.

4 TÜRK LİSTEDE

Can Uzun’un yükselişi sadece Almanya’da değil, Avrupa genelinde de fark ediliyor. Golden Boy Web ödülü için bu yıl aday gösterilen 100 futbolcu arasında 4 Türk yer aldı: Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yıldız (Juventus), Can Uzun (Frankfurt) ve Yasin Özcan (Anderlecht). Geçtiğimiz yıl bu prestijli ödülü Kenan Yıldız kazanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

