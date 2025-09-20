Ali Koç ve Sadettin Saran seçim öncesi karşılaştı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran, genel kurul öncesi kapıda karşılaşıp tokalaştı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul başladı. Ali Koç ve Sadettin Saran’ın başkanlık için yarışacağı seçim süreci 2 gün sürecek.

KAPIDA TOKALAŞTILAR

10.30’da başlayan kongre için sabahtan stada gelen Ali Koç ve Sadettin Saran dışarıda karşılaştı. Her iki adayın da yüzü gülerken birbirleriyle tokalaşıp şans dilediler.

İLK OLARAK DİVAN BAŞKANI SEÇİLECEK

Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirilecek. Ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. Daha sonra iki başkan adayı seçim öncesi son konuşmalarını genel kurulun önünde gerçekleştirecek. İlk gün söz almak isteyen üyeler de konuşma yapacak.

YÖNETİM İÇİN İBRA OYLAMASI

Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak. Gün sonunda sandık kurullarının başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

BAŞKANLIK SEÇİMİ PAZAR GÜNÜ

İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

