Can Öncü ikinci oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'da yapılan 9. ayağının son yarışını ikinci sırada bitirdi.

Can Öncü, Fransa'da 4,4 kilometre uzunluğa sahip Magny-Cours Pisti'ndeki 19 turluk hafta sonunun son ana yarışında da damalı bayrağı ikinci sırada geçti.

Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden milli motosikletçi, Fransa'da dün koşulan ilk yarışta da damalı bayrağı ikinci sırada geçmişti.

Fransa'da ikinci ana yarışı, Pata Yamaha Ten Kate Racing takımından İtalyan sürücü Stefano Manzi birinci, PTR Triumph ekibinden İngiliz Tom Booth-Amos da üçüncü sırada bitirdi.

Pilotlar genel klasmanında Stefano Manzi 344 puanla birinci, milli motosikletçi Can Öncü ise 275 puanla ikinci, PTR Triumph ekibinden İngiliz Tom Booth-Amos da 214 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı, 26-28 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Alcaniz şehrinde MotorLand Aragon Pisti'nde koşulacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

