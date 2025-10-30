Büyüksün Merve: Dünya şampiyonu oldu

Büyüksün Merve: Dünya şampiyonu oldu
Yayınlanma:
Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, dünya şampiyonluğunu kazandı.

Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, üst üste 2. kez dünya şampiyonu oldu.

Çin’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar 53 kiloda finale çıkan Merve, finalde Suudi Arabistanlı rakibi Dünya Ali Abutaleb ile karşılaştı.

Milli sporcumuz rakibini 2-0 yendi ve altın madalya kazandı.

Bu sonuçla Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu unvanını elde etti.

MERVE DİNÇEL KAVURAT KİMDİR?

22 Ekim 1999 doğumludur. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve milli takım adına yarışmaktadır.

Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finaldeMilli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finalde

2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ve 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

Ayrıca Akdeniz Oyunları ve Avrupa Oyunları gibi önemli organizasyonlarda da dereceler elde etmiştir.

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen Dünya Kadınlar Açık Şampiyonası'nda ve 2023 Bakü Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği başarılarla adını duyurmuştur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

