Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde

Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Yayınlanma:
Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda Angie Paola Valdes Pana'yı yenen milli boksör Busenaz Sürmeneli, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

ANGIE PAOLA VALDES PANA İLE KARŞILAŞTI

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana ile ringe çıktı.

BUSENAZ SÜRMENELİ RAKİBİNİ DEVİRMEYİ BAŞARDI

Rakibini mağlup etmeyi başaran Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, adını çeyrek finale yazdırdı.

FENERBAHÇE TEBRİK ETTİ

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde!

Fenerbahçeli milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda Kolombiyalı rakibi Angie Paola Valdes Pana’yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.''

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Spor
Devin Özek'ten teknik direktör açıklaması
Devin Özek'ten teknik direktör açıklaması
Sadettin Saran Conceiçao'dan vazgeçti: Yeni hoca kararını verdi
Sadettin Saran Conceiçao'dan vazgeçti: Yeni hoca kararını verdi