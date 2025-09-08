Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Yayınlanma:
Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda Angie Paola Valdes Pana'yı yenen milli boksör Busenaz Sürmeneli, adını çeyrek finale yazdırdı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
ANGIE PAOLA VALDES PANA İLE KARŞILAŞTI
İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana ile ringe çıktı.
BUSENAZ SÜRMENELİ RAKİBİNİ DEVİRMEYİ BAŞARDI
Rakibini mağlup etmeyi başaran Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, adını çeyrek finale yazdırdı.
FENERBAHÇE TEBRİK ETTİ
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde!
Fenerbahçeli milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda Kolombiyalı rakibi Angie Paola Valdes Pana’yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.''
Kaynak:Haber Merkezi / DHA