Buse Naz Çakıroğlu hakkında karar çıktı

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks'un (World Boxing) sporcu komitesine seçilen 6 isimden biri oldu.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'na katılan ülkelerin sporcuları, boks sporunun yeni çatı kuruluşu Dünya Boks'un sporcu komitesini seçimle belirledi.

Milli takım 10 yıl sonra başaramadıMilli takım 10 yıl sonra başaramadı

Sadece 6 sporcunun yer aldığı komiteye milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu da seçildi. Komitede fırsat eşitliği için 3 kadın, 3 erkek sporcu yer aldı.

KOMİTEDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Buse Naz'ın dışında komitede Avustralya'dan Caitlin Parker, Galler'den Daniel Pitt, ABD'den Richard Torrez, Fransa'dan Yojerlin Cesar ve Hindistan'dan Zareen Nikhat bulunuyor.

Dünya Boks'un (World Boxing) Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu kararı Türk boks dünyasında coşkuyla karşılandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

