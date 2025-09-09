Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde

İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda milli sporcularımız başarıdan başarıya koşuyor.

Kadınlar 51 kg kategorisinde ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Venezuelalı rakibi Irismar Del Valle Cardozo Rojas’ı adeta ezdi geçti.

5-0 KAZANDI

Son 16 turu mücadelesini baştan sona üstün götüren Buse Naz, hakem kararıyla 5-0 galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı. Teknik becerisi, ring hakimiyeti ve stratejik yumruklarıyla rakibine şans tanımadı.

Buse Naz’ın yanı sıra, dünkü karşılaşmalarda da üç milli sporcu çeyrek finale yükseldi:

Busenaz Sürmeneli (65 kg) – Kolombiyalı rakibini mağlup etti.

Hatice Akbaş (54 kg) – Hintli rakibini geçerek tur atladı.

Emrah Yaşar (90 kg) – Çinli rakibini yenerek son 8’e kaldı.

Bu sonuçlarla Türkiye, Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar ve erkekler kategorisinde güçlü bir görüntü çizdi.