Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde

Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde
Yayınlanma:
Güncelleme:
Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu büyük bir başarıya daha imza attı.

İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda milli sporcularımız başarıdan başarıya koşuyor.
Kadınlar 51 kg kategorisinde ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Venezuelalı rakibi Irismar Del Valle Cardozo Rojas’ı adeta ezdi geçti.

5-0 KAZANDI

Son 16 turu mücadelesini baştan sona üstün götüren Buse Naz, hakem kararıyla 5-0 galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı. Teknik becerisi, ring hakimiyeti ve stratejik yumruklarıyla rakibine şans tanımadı.

Buse Naz’ın yanı sıra, dünkü karşılaşmalarda da üç milli sporcu çeyrek finale yükseldi:

Busenaz Sürmeneli (65 kg) – Kolombiyalı rakibini mağlup etti.

Hatice Akbaş (54 kg) – Hintli rakibini geçerek tur atladı.

Emrah Yaşar (90 kg) – Çinli rakibini yenerek son 8’e kaldı.

Bu sonuçlarla Türkiye, Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar ve erkekler kategorisinde güçlü bir görüntü çizdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Spor
Fenerbahçe'nin yeni hocasının inamayacağınız özellikleri: Fatih Terim itirafı
Fenerbahçe'nin yeni hocasının inamayacağınız özellikleri: Fatih Terim itirafı
Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş sarmaş dolaş oldular: Birbirlerinin yüzüne bakmıyorlardı
Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş sarmaş dolaş oldular: Birbirlerinin yüzüne bakmıyorlardı