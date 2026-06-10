Bursaspor'un hayali sona erdi

Bursaspor taraftarını heyecanlandıran transfer girişimi hayal kırıklığıyla noktalandı.

Yeşil - Beyazlıların resmi teklifte bulunduğu Olivier Giroud, kulübün davetine olumlu yanıt vermemişti.

Bursaspor başkanı Enes Çelik yönetimindeki transfer komitesini böylece çalışmalarını başka yöne çevirmişti.

Deneyimli santrfor, daha başından Fransa'da ya da Amerika'da oynamak istediğini net biçimde ortaya koymuş ve herhangi bir ücret müzakeresi yapılmadan transfer dosyası kapanmıştı.

GIROUD SÖZÜNÜ TUTTU

39 yaşındaki Giroud sözünün arkasında durdu. Lille, efsane santrforla 2026-27 sezonu için bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Temmuz 2025'te Fransa Ligi ekibine katılan Giroud, geride kalan sezonda 44 maça çıkarak 11 gol kaydetti.

DEV KARİYERİN SON DURAĞI

Montpellier, Arsenal, Chelsea, Milan ve Los Angeles FC gibi dünyanın önde gelen kulüplerinde forma giyen Giroud, kariyerinin son bölümünü memleketinde sürdürmeyi seçiyor. Bursaspor ise yıldız avında yeni bir ismin peşine düşmek zorunda kalacak.