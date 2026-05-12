Bursaspor'da yaprak dökümü: Bir ayrılık daha

Bursaspor'da kaptanlar Muhammet Demir ve Musa Çağıran’ın ardından bir ayrılık haberi de Hamza Gür’den geldi. Yeşil-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu için teşekkür mesajı paylaştı.

Spor Servisi Editör
Bursaspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında vedalar devam ediyor. Kulüp, iki sezondur kadroda yer alan ve kazanılan başarılarda emeği bulunan Hamza Gür ile yolların ayrıldığını duyurdu.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Kulübün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini tamamladığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İki sezondur başarıyla formamızı terleten, şampiyonluklarımızda büyük emekleri olan ve sözleşmesini başarıyla tamamlayan profesyonel futbolcu Hamza Gür’e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ederiz."

2. LİG'DE ŞAMPİYON OLDU: 1. LİG'E YÜKSELDİ

Süper Lig'de şampiyonluğu bulunan ve yeniden Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Bursaspor, 2. Lig'i 80 puanla 1. bitirdi ve şampiyon olarak adını 1. Lig'e yazdırdı.
2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu da bulunan yeşil-beyazlılar, yeni sezonda Süper Lig'e geri dönmek için çabalayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
