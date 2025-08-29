Bursaspor'a hediye: Tek şartla hibe edildi

Altyapıda kullanılmak üzere Bursaspor'a 2001 model Temsa Safir marka otobüs hediye edildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bursaspor’a bir destek de Çınaralp Otomotiv Koltuk Sistemleri’nden geldi.

OTOBÜSÜ BURSASPOR’A BAĞIŞLADILAR

Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre firma kendilerine ait olan otobüsü altyapıda kullanılmak üzere Bursaspor’a bağışladı.

Bursaspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çınaralp Otomotiv Koltuk Sistemleri firması sahipleri Arafat Kaya ve Cevat Sevinç, kendilerine ait 2001 model Temsa Safir marka otobüsü altyapımızda kullanılmak üzere kulübümüze hibe etmişlerdir. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.”

enes-celik.webp
Enes Çelik otobüsü teslim aldı

İLK MAÇTAN 8 ATTILAR

Ligdeki ilk maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Bursaspor rakibini 8-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar averaj farkıyla liderliğe oturdu. Bursaspor’un ligdeki bir sonraki rakibi ise 1451 Trabzon FK olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

