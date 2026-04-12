Bursaspor tek golle kazandı: Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Bursaspor tek golle kazandı: Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
TFF 2. Lig’de Bursaspor, deplasmanda Ankara Demir’i 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

TFF 2. Lig’in lideri Bursaspor, 32. hafta maçında Ankara Demir deplasmanına çıktı.
Bursaspor, rakibini tek golle yenmeyi başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Yeşil-beyazlılar sahaya, Kerem, Rahmetullah, Ertuğrul, Batuhan, Barış, Soner, Sefa, İlhan, Halil, Ertuğrul, Emir ilk 11’i ile çıktı.
Ankara Demir ise Ali Taha, Batuhan, Mehmet, Eralp, Kadir, Furkan, Berk, Tolunay, Leon, Furkan ve Deniz 11’i ile sahada yer aldı.

GALİBİYET GOLÜ HALİL AKBUNAR’DAN

Bursaspor’a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Halil Akbunar attı.
Bu sonuçla Bursaspor, puanını 74 yaptı ve liderliğini sürdürerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Yeşil-beyazlıların ligin bitimine 2 hafta kala en yakın rakibi Aliağa FK ile 6 puanlık fark bulunuyor.

BURSASPOR’UN KALAN MAÇLARI

Şampiyonluk için gün saymaya başlayan Bursaspor’un kalan maçları şu şekilde:

  • 19 Nisan Pazar: Bursaspor-Somaspor
  • 25 Nisan Cumartesi: Aliağa FK-Bursaspor

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Spor
Arsene Wenger A Milli Takım'ı merakla bekliyor
Arsene Wenger A Milli Takım'ı merakla bekliyor
Kocaelispor'dan Galatasaray maçına saatler kala zehir gibi açıklama: Bedelini ödeteceğiz
Kocaelispor'dan Galatasaray maçına saatler kala zehir gibi açıklama: Bedelini ödeteceğiz