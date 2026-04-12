TFF 2. Lig’in lideri Bursaspor, 32. hafta maçında Ankara Demir deplasmanına çıktı.

Bursaspor, rakibini tek golle yenmeyi başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yeşil-beyazlılar sahaya, Kerem, Rahmetullah, Ertuğrul, Batuhan, Barış, Soner, Sefa, İlhan, Halil, Ertuğrul, Emir ilk 11’i ile çıktı.

Ankara Demir ise Ali Taha, Batuhan, Mehmet, Eralp, Kadir, Furkan, Berk, Tolunay, Leon, Furkan ve Deniz 11’i ile sahada yer aldı.

GALİBİYET GOLÜ HALİL AKBUNAR’DAN

Bursaspor’a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Halil Akbunar attı.

Bu sonuçla Bursaspor, puanını 74 yaptı ve liderliğini sürdürerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Yeşil-beyazlıların ligin bitimine 2 hafta kala en yakın rakibi Aliağa FK ile 6 puanlık fark bulunuyor.

BURSASPOR’UN KALAN MAÇLARI

Şampiyonluk için gün saymaya başlayan Bursaspor’un kalan maçları şu şekilde: