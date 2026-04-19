Bursaspor şampiyon oldu: Mustafa Varank telefona sarıldı

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 33’üncü hafta maçında kendi sahasında Somaspor’u ağırlayan Bursaspor rakibini 5-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 1'inci Lig'e yükseldi.

Bursaspor şampiyon oldu: 1. Lig'e yükseldi

MUSTAFA VARANK TELEFONA SARILDI

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, 1’inci Lig’e yükselen Bursaspor’un şampiyonluğunu tribünde kutladı.



ŞAMPİYONLUK SEVİNCİNE ORTAK OLDU

Varank, Bursa iş ve siyaset dünyasından isimlerle birlikte yeşil-beyazlı taraftarların arasında çektiği özçekim ile şampiyonluk sevincine ortak oldu. (DHA)