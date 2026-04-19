Sergen Yalçın: Çalışmamız gerekiyor

Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İkinci yarı onların o temaslı oyununa cevap veremedik, aslında büyük problem buydu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ikinci yarısında rakiplerinin temaslı oyununa cevap veremediklerini söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki farklı yarı izlediklerini anlattı.

"ÜZGÜNÜZ TABİİ"

İlk yarıda oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu aktaran Yalçın, "İkinci yarı başlangıçta 25 dakikalık bölümde rakip üzerimize geldi. İyi baskı yaptılar ve çok güzel iki tane de jeneriklik gol attılar. Onun neticesinde doğal olarak oyuncularımızın psikolojisi bozuldu. Ve neticesinde beklenmedik bir skorla buradan ayrıldığımız için üzgünüz tabii. Bireysel performanslar ve takım performanslarını değerlendireceğiz kendi içimizde. Özellikle ikinci yarıda takım performansı beklentimizin çok altındaydı, onu söyleyebilirim. Samsunspor, ikinci yarıda daha kontrollü ve daha agresifti. Kazanmak adına birçok şeyi yaptılar. Doğruları daha çok yaptı. Rakip bize göre daha iyiydi ve kazandılar haklı olarak. Onları da tebrik etmek lazım." diye konuştu.

"KUPA MAÇI VAR"

Yalçın, takım içinde yaşananları değerlendireceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:
Samsun deplasmanı da kolay bir deplasman değil. Güçlü bir takım Samsunspor. Bence iyi de bir kadroları var. İkinci yarı onların o temaslı oyununa cevap veremedik. Aslında büyük problem buydu. Temaslı oyunda rakibin çok gerisinde kaldık. Tabii bazı şeyleri saha içerisinde yapamayınca, rakibe cevap veremeyince doğal olarak rakip oyunu kendi lehine çeviriyor ve kazanıyor. Biraz öyle bir ikinci yarı oynadık. Tabii üzgünüz kaybettiğimiz için ama kendi içimizde değerlendirip neler hataydı, neler yanlıştı, neleri düzeltmemiz lazım, biraz onların üzerine çalışacağız. Çalışmamız gerekiyor çünkü hafta içi de çok ciddi bir kupa maçı oynayacağız. Sezonun belki de bizim için en önemli maçı bundan sonrası için. Ama hataları telafi edeceğiz bundan sonra öyle düşünüyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Fuat Çapa Beşiktaş'ı nasıl yendiklerini anlattı
Fuat Çapa Beşiktaş'ı nasıl yendiklerini anlattı
Milyarder iş adamı da bir şey yapamadı: TFF 1. Lig ekibi küme düştü
Milyarder iş adamı da bir şey yapamadı: TFF 1. Lig ekibi küme düştü
Yüksel Yıldırım: 3 puanı Beşiktaş'ı neredeyse ezerek aldık
Yüksel Yıldırım: 3 puanı Beşiktaş'ı neredeyse ezerek aldık