Burak Yılmaz Gaziantep'te kendini buldu
Başarılı futbol kariyerinin ardından 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alan Burak Yılmaz, Güneş'in ayrılmasından sonra siyah-beyazlı takımda geçici teknik direktör olarak 6 resmi maçta sahaya çıktı.
Beşiktaş, Yılmaz yönetimindeki bu maçlarda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan toplayarak 1 puan ortalamasında kaldı.
Siyah-beyazlı kulüp, bu sonuçların ardından Burak Yılmaz ile yollarını ayırdı.
Sadettin Saran barajı geçemedi
KAYSERİSPOR VE KASIMPAŞA KARİYERİ
Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 28 Ocak 2024'te Kayserispor ile sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı takım, 40 yaşındaki teknik adam yönetiminde oynadığı 22 resmi maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kayserispor bu maçlarda 0,86 puan ortalamasında kaldı.
Burak Yılmaz, Kayserispor'dan sonra Kasımpaşa'yı çalıştırdı. Genç teknik direktör, 30 Ocak 2025'te başına geçtiği lacivert-beyazlı takım ile 18 resmi maça çıktı.
Bu maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 22 puan toplayan Kasımpaşa, 1,22 puan ortalaması yakaladı.
GAZİANTEP KARİYERİ İYİ BAŞLADI
Sezona İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan Gaziantep FK, ligin ilk 2 haftasında alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör değişikliğine gitti.
Burak Yılmaz ile 19 Ağustos 2025'te anlaşan Gaziantep temsilcisi, topladığı puanlarla taraftarını sevindirmeye başladı.
Genç teknik adam, Güneydoğu ekibiyle çıktığı 5 müsabakada 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayarak maç başına 2,2 puan ortalaması tutturdu.
Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerinin en başarılı puan ortalamasına Gaziantep FK'de ulaştı.