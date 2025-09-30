Burak Yılmaz Gaziantep'te kendini buldu

Son 5 Süper Lig karşılaşmasında 11 puan hanesine yazdıran Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

Başarılı futbol kariyerinin ardından 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alan Burak Yılmaz, Güneş'in ayrılmasından sonra siyah-beyazlı takımda geçici teknik direktör olarak 6 resmi maçta sahaya çıktı.

Beşiktaş, Yılmaz yönetimindeki bu maçlarda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan toplayarak 1 puan ortalamasında kaldı.

Siyah-beyazlı kulüp, bu sonuçların ardından Burak Yılmaz ile yollarını ayırdı.

KAYSERİSPOR VE KASIMPAŞA KARİYERİ

Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 28 Ocak 2024'te Kayserispor ile sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı takım, 40 yaşındaki teknik adam yönetiminde oynadığı 22 resmi maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kayserispor bu maçlarda 0,86 puan ortalamasında kaldı.

Burak Yılmaz, Kayserispor'dan sonra Kasımpaşa'yı çalıştırdı. Genç teknik direktör, 30 Ocak 2025'te başına geçtiği lacivert-beyazlı takım ile 18 resmi maça çıktı.

Bu maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 22 puan toplayan Kasımpaşa, 1,22 puan ortalaması yakaladı.

GAZİANTEP KARİYERİ İYİ BAŞLADI

Sezona İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan Gaziantep FK, ligin ilk 2 haftasında alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör değişikliğine gitti.

Burak Yılmaz ile 19 Ağustos 2025'te anlaşan Gaziantep temsilcisi, topladığı puanlarla taraftarını sevindirmeye başladı.

Genç teknik adam, Güneydoğu ekibiyle çıktığı 5 müsabakada 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayarak maç başına 2,2 puan ortalaması tutturdu.

Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerinin en başarılı puan ortalamasına Gaziantep FK'de ulaştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

