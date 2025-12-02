Bünyamin Gezer: Kırmızı kart bu normal bir giriş değil

Bünyamin Gezer: Kırmızı kart bu normal bir giriş değil
Yayınlanma:
Derbideki Milan Skriniar - Gabriel Sara pozisyonu için konuşan Bünyamin Gezer net konuştu.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede ezeli rakipler sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

2024/11/07/hbgs.jpg

Gabriel Sara ile Milan Skriniar arasındaki pozisyon Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekerken bir değerlendirme de eski hakem Bünyamin Gezer’den geldi.

bunyamin-gezer-galatasaray-in-bu-transferine-supheyle-bakiyordum-ama-rahat-bir-sekilde-oynar-h21353-2b244.jpg

“BANA GÖRE KIRMIZI”

TRT Spor yayınında konuşan Bünyamin Gezer, Milan Skriniar’ın yaptığı faul sonucunda kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

Erman Toroğlu'ndan derbideki skandal için çok sert yorum: Hapse girmesi lazımErman Toroğlu'ndan derbideki skandal için çok sert yorum: Hapse girmesi lazım

Bünyamin Gezer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bana göre kırmızı. Bak. borderline diyenlere de saygı duyarım. Bana göre kırmızı. Niye kırmızı biliyor musun? Diğerlerinden farkı ne? İşte benzer hareketlerde zaman zaman ufak tefek farkları var. Şimdi rakibin sağlığını tehlikeye sokabilecek bir hareket. Yok efendim ayağının yanı bilmem ne. Şu kramponun arka bölgesi bayağı bayağı gidiyor. Ama en önemli şey ne, biliyor musun? Bak, iki ayakta havada sıçrayarak geliyorsun. Bu normal bir giriş değil.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
Spor
Galatasaray'dan Yasin Kol için bir hamle daha
Galatasaray'dan Yasin Kol için bir hamle daha
Erman Toroğlu'ndan derbideki skandal için çok sert yorum: Hapse girmesi lazım
Erman Toroğlu'ndan derbideki skandal için çok sert yorum: Hapse girmesi lazım