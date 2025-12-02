Bünyamin Gezer: Kırmızı kart bu normal bir giriş değil

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede ezeli rakipler sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Gabriel Sara ile Milan Skriniar arasındaki pozisyon Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekerken bir değerlendirme de eski hakem Bünyamin Gezer’den geldi.

TRT Spor yayınında konuşan Bünyamin Gezer, Milan Skriniar’ın yaptığı faul sonucunda kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

Bünyamin Gezer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bana göre kırmızı. Bak. borderline diyenlere de saygı duyarım. Bana göre kırmızı. Niye kırmızı biliyor musun? Diğerlerinden farkı ne? İşte benzer hareketlerde zaman zaman ufak tefek farkları var. Şimdi rakibin sağlığını tehlikeye sokabilecek bir hareket. Yok efendim ayağının yanı bilmem ne. Şu kramponun arka bölgesi bayağı bayağı gidiyor. Ama en önemli şey ne, biliyor musun? Bak, iki ayakta havada sıçrayarak geliyorsun. Bu normal bir giriş değil.