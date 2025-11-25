Bülent Uygun'dan Icardi iddiası

Bülent Uygun'dan Icardi iddiası
Yayınlanma:
Deneyimli teknik direktör Bülent Uygun, Galatasaray'da son haftalarda eleştirilerin odağındaki Icardi için önemli bir iddiada bulundu.

SkySpor YouTube kanalında konuşan Bülent Uygun, Mauro Icardi’nin performansını değerlendirerek Galatasaray’ın yıldız golcülere sahip olmasının olumlu etkilerini vurguladı.

Gençlerbirliği maçı sonrası Sarı Kırmızılı takım üzerinde eleştiriler arttı.

2024/11/07/hbgs.jpg

Galatasaray, Süper Lig'de milli ara sonrasında Gençlerbirliği karşısında 3-2 galip geldi.
Maça sonradan giren Mauro Icardi, etkili performansıyla yüzleri güldürdü.

UEFA Galatasaray'ı reddetti: Umutlar tükendiUEFA Galatasaray'ı reddetti: Umutlar tükendi

Victor Osimhen’in yokluğunda Icardi’nin önemi bir kez daha ortaya çıkarken tartışmaları beraberinde getirdi. Son haftalardaki performansı ve kiloları nedeniyle eleştirilen Icardi'nin oyunu dikkat çekti.

BÜLENT UYGUN ŞAŞIRDI

Osimhen transferi ile ilgili konuşan teknik direktör Bülent Uygun şaşırdığını itiraf etti. Uygun, "Osimhen gibi bizim bile inanmadığımız bir transfer hikayesi gerçekleşti" dedi.

ICARDI İDDİASI

Icardi'nin son zamanlarda eleştirilmesiyle de ilgili konuşan Bülent Uygun, "Icardi’nin sakatlığı ve ailevi sorunları vardı. Sosyal yaşantımız performansımızı da etkiliyor. Tüm bunlar Icardi’nin gerçek performansına gelmesini engelledi" ifadelerini kullandı.

2022/12/15/icardi.jpg

Uygun Icardi'nin Osimhen'in yokluğunu da aratmayacağı iddiasında bulundu. Deneyimli çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti:

Icardi iyi çalışıyor ve bunu da gösteriyor.
En azından mutlu, çünkü Galatasaray’ın ona verdiği değere karşılık vermek istemesiyle bunun üstesinden kalkabilecek bir oyuncu.
O yüzden Osimhen’in yokluğunu aratacağını düşünmüyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Spor
Fenerbahçe "En güçlü sesimizle en kararlı duruşumuzla" diyerek açıkladı
Fenerbahçe "En güçlü sesimizle en kararlı duruşumuzla" diyerek açıkladı
Rafa Silva antrenmanlara başladı
Rafa Silva antrenmanlara başladı
Jorge Garbajosa'dan ortalığı karıştıracak sözler
Jorge Garbajosa'dan ortalığı karıştıracak sözler