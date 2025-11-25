Bülent Uygun'dan Icardi iddiası

SkySpor YouTube kanalında konuşan Bülent Uygun, Mauro Icardi’nin performansını değerlendirerek Galatasaray’ın yıldız golcülere sahip olmasının olumlu etkilerini vurguladı.

Gençlerbirliği maçı sonrası Sarı Kırmızılı takım üzerinde eleştiriler arttı.

Galatasaray, Süper Lig'de milli ara sonrasında Gençlerbirliği karşısında 3-2 galip geldi.

Maça sonradan giren Mauro Icardi, etkili performansıyla yüzleri güldürdü.

Victor Osimhen’in yokluğunda Icardi’nin önemi bir kez daha ortaya çıkarken tartışmaları beraberinde getirdi. Son haftalardaki performansı ve kiloları nedeniyle eleştirilen Icardi'nin oyunu dikkat çekti.

BÜLENT UYGUN ŞAŞIRDI

Osimhen transferi ile ilgili konuşan teknik direktör Bülent Uygun şaşırdığını itiraf etti. Uygun, "Osimhen gibi bizim bile inanmadığımız bir transfer hikayesi gerçekleşti" dedi.

ICARDI İDDİASI

Icardi'nin son zamanlarda eleştirilmesiyle de ilgili konuşan Bülent Uygun, "Icardi’nin sakatlığı ve ailevi sorunları vardı. Sosyal yaşantımız performansımızı da etkiliyor. Tüm bunlar Icardi’nin gerçek performansına gelmesini engelledi" ifadelerini kullandı.

Uygun Icardi'nin Osimhen'in yokluğunu da aratmayacağı iddiasında bulundu. Deneyimli çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti: